Der Dow Jones (US30) kann sich am Montag weiter von seinem Jahrestief erholen, das am Freitagabend erreicht wurde. In der letzten Sitzung der vergangenen Woche hatten die Käufer den Dip gekauft - dies war der dritte Versuch innerhalb von fünf Tagen, die am 5. Januar begonnene Korrektur hinter sich lassen. Da die Amerikaner heute den Martin Luther King Day feiern, bleiben die US-Aktien- und Anleihemärkte geschlossen und die Futures-Märkte schließen bereits um 19:00 Uhr. Auch der Wirtschaftskalender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...