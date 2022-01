FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4600 (4800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1030 (1180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FRONTIER DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 2000 (2500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GULF KEYSTONE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 280 (215) PENCE - BERENBERG RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 70 (65) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS UNILEVER TO 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 3500 PENCE - BOFA RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2850 (2750) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3770 (3640) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS WISE PRICE TARGET TO 800 (960) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1650 (1690) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 473 (455) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 204 (189) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 345 (340) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BLUE PRISM TO 'HOLD' (BUY) - HSBC CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS HISCOX TO 'HOLD' ('BUY') - HSBC CUTS HISCOX TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 990 (980) PENCE - HSBC CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 875 (900) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ADMIRAL GROUP TO 'HOLD' ('REDUCE') - HSBC RAISES ADMIRAL GROUP TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 3150 (3050) PENCE - HSBC RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 445 (425) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 350 (345) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1225 (1280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GAMES WORKSHOP GROUP PRICE TARGET TO 11750 (12250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1700 (1725) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3900 (3769) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1616 (1578) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 340 (450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 63 (65) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HSBC PRICE TARGET TO 518 (484) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7000 (6900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4000 (3150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1450 (1300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2400 (1900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CENTRAL ASIA METALS TARGET TO 265 (240) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 550 (460) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5300 (4200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS NATIONAL GRID TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1080 (1060) PENCE - UBS RAISES ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 1400 (1300) PENCE - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1680 (1600) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de