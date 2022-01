Zürich (ots) -Dem Management- und IT-Beratungsunternehmen AWK Group gelingt ein besonderer Coup: Tom Milon, seit 10 Jahren bei Boston Consulting Group, zieht von Philadelphia in die Schweiz, um Partner der AWK Group am Standort Lausanne zu werden. AWK Group bekräftigt damit die Ambition, in der Romandie weiter kräftig zu wachsen.Parallel zur internationalen Wachstumsstrategie baut AWK auch die Romandie weiter aus. Der Standort Lausanne mit seinen grosszügigen und modernen Büros im Edipresse Tower wird substanziell vergrössert. Das Team um den Head von Romandie Blaise Vonlanthen wird um einen neuen Partner erweitert: Tom Milon stösst von der Boston Consulting Group zu AWK. Während seiner Tätigkeit bei der renommierten Unternehmens- und Strategieberatung entwickelte Tom Milon unzählige IoT- und Industrie-4.0-Wertschöpfungsstrategien, 5G-Implementierungsprogramme oder langfristige Digital- und Engineering-Konzepte inklusive konkreter Roadmaps für die Optimierung von Supply Chains für verschiedenste Industrien, darunter Investitions- und Konsumgüter, Luft- und Raumfahrt oder Verteidigungs- und Automobilindustrie. Zudem war er massgeblich am Aufbau und der Vermarktung des BCG "Innovation Center for Operations" beteiligt.Vor seiner Tätigkeit bei BCG war der französisch-amerikanische Doppelbürger bei Alcan Global Packaging (der heutigen Amcor), bei Schneider Electric, HP und Michelin beschäftigt. Der Absolvent der Université Pierre & Marie Curie mit einem Bachelor "Magna cum laude" in Mathematik erwarb einen Master of Science in Management und Industrial Engineering am PARISTECH, einer der Top-"Grandes Ecole" Frankreichs, sowie einen Master of Business Administration mit Schwerpunkt Finance an der Wharton School der Universität of Pennsylvania.Tom Milon wird seine Funktion per 17.1.2022 antreten und in der Romandie ansässig.Oliver Vaterlaus kommentiert: "Der Markt Romandie ist uns sehr wichtig. Er birgt mit einer Vielzahl interessanter regional tätiger wie auch international vernetzter Unternehmen und Institutionen für uns grosses Potenzial, das unsere Wachstumsstrategie weiter befeuern kann. Tom ist ein sehr erfahrener Management- und Strategieberater mit umfassender Expertise in den Bereichen Operations, Digital und grosser Transformationen und starkem globalem Background, der für unsere Kunden zukunftsweisende Visionen für ihre digitale Wertschöpfung und ihre Prozessoptimierung entwickeln kann. Damit wollen wir ein Bekenntnis zur Romandie abgeben und unsere Präsenz in der Schweiz festigen - denn unsere Stärke im Heimmarkt ist das Fundament für unsere weitere erfolgreiche Internationalisierung."Über Tom MillonThomas Milon ist ein Management- und Strategieberater mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise in Operations, Digital und grossen Transformationen. Bevor er im Januar 2022 als Partner zu AWK Group stiess, wirkte er 10 Jahre lang als Partner, Principal, Projektleiter und Consultant bei der renommierten Unternehmens- und Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG). Während seiner erfolgreichen Laufbahn bei BCG entwickelte Thomas Milon IoT- und Industrie-4.0-Strategien, 5G-Implementierungsprogramme, Stufenpläne für die Supply Chain Optimierung sowie langfristige Digital- und Engineering-Konzepte für Unternehmen aus verschiedensten Industrien, darunter Investitions- und Konsumgüter, Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungs- und Automobilindustrie. Zudem war er massgeblich am Aufbau des BCG "Innovation Center for Operations" und an dessen Vermarktung beteiligt.In seinen früheren beruflichen Stationen war der französisch-amerikanische Doppelbürger in diversen Managementpositionen bei Alcan Global Packaging (heute Amcor), Schneider Electric, HP und Michelin tätig. Der Absolvent der Université Pierre & Marie Curie mit einem Bachelor "Magna cum laude" in Mathematik erwarb einen Master of Science in Management und Industrial Engineering an der PARISTECH, einer der Top 5 "Grandes Ecoles" in Frankreich, sowie einen Master of Business Administration mit Schwerpunkt Finance an der Wharton School der University of Pennsylvania.Über AWK GroupAWK Group, mit Standorten in Zürich, Bern, Basel und Lausanne, ist Teil einer unabhängigen internationalen Management- und Technologieberatungsgruppe. Gemeinsam mit Ginkgo Management Consulting und Quint Group bedienen wir mit mehr als 800 Mitarbeiter*innen unsere Kunden in der Schweiz, in Deutschland, Luxemburg, Spanien, Niederlande, China und Singapur.Unsere Dienstleistungen erstrecken sich von der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle über Data Analytics, Cyber Security und IT Advisory bis hin zum Management von komplexen Transformationsprojekten.Mehr Informationen: www.awk.chPressekontakt:AWK Group AGJacqueline LeichseringLeutschenbachstrasse 45, CH-8050 ZürichTel.: +41 79462 60 52E-Mail: jacqueline.leichsering@awk.chOriginal-Content von: AWK Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068944/100884020