Doré Copper Mining hat ein erfolgreiches 2021 hinter sich. Ein umfassendes Bohrprogramm wurde umgesetzt. Mit knapp 14 Mio. CAD in der Kasse geht es ins neue Jahr. Erstes Highlight 2022 wird eine Wirtschaftlichkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Corner Bay sein. Außerdem stehen neue Bohrungen an.

Weitere Bohrergebnisse stehen noch aus

2021 hat Doré Copper Mining (0,70 CAD; 0,49 Euro | CA25821T100) ein Bohrprogramm über mehr als 40.000 Meter umgesetzt und damit vor allem das Flaggschiffprojekt Corner Bay vorangetrieben. Von etwa 15 bis 20 Bohrlöchern stehen die Ergebnisse noch aus, wie CEO Ernest Mast im Video-Interview mitteilte (siehe unten). Auch in diesem Jahr soll die Exploration vorangetrieben werden. Corner Bay steht dabei im Fokus, denn es ist die erste Lagerstätte auf der man mit dem Abbau von Gold und Kupfer beginnen will, um es in der firmeneigenen Anlage Copper Rand zu verarbeiten. Dabei steht das Unternehmen finanziell gut da, da man per Ende rund 14 Mio. CAD auf dem Konto hatte.

Doré Copper Mining 2022: PEA, Feasibilty Study, Bohrergebnisse

Mit den Mitteln sollen neben dem Bohrprogramm auch die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) sowie eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) für Corner Bay finanziert ...

