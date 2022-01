Lübeck (ots) -Erst Test, dann Lieblingsburger: Peter Pane führt in allen Restaurants, in denen die 2G+ Regel gilt und wo die Verordnungen es erlauben, kostenlose und beaufsichtigte Selbsttests als Standard ein. So können entspannte Genussmomente auch in den kommenden Wochen normal bleiben.In den zurückliegenden Corona-Monaten hat Peter Pane eindrucksvoll bewiesen, wie durchdachtes und entspanntes Krisenmanagement funktioniert. Seit dem 15. Januar wird an diversen Standorten, an denen fortan 2G+ gilt, ein neues Angebot für Burgerfans etabliert: "Vor dem Restaurant-Besuch können sich unsere Gäste direkt vor Ort und unter Aufsicht unserer kompetenten und geschulten Mitarbeiter selbst testen", sagt Peter Pane-Geschäftsführer Patrick Junge. Dieser Test gelte ausschließlich für die Dauer der kulinarischen Reise, während der die Gäste sich vom freundlichen Team mit den neuesten Burger-Kreationen, leckeren Fritten, knackigen Salaten oder kalten Drinks verwöhnen lassen können.Patrick Junge liegt viel daran, aktiv dabei zu helfen, die Gastronomie weiterhin zugänglich zu machen. "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren ausgefeilte Hygienekonzepte erarbeitet, die stetig und ganz selbstverständlich an aktuelle Auflagen angepasst wurden", so der engagierten Unternehmer. Auch die neuen Regelungen nehme die Peter Pane-Family ernst. "Ich sehe ungern Hindernisse, sondern lieber Herausforderungen." Besonders in schwierigen Zeiten, in denen kleine Auszeiten wichtiger sind denn je.Wer seinen Lieblingsburger doch lieber in den eigenen vier Wänden genießen möchte, kann sich diesen nach wie vor über den hauseigenen Lieferdienst Peter bringt's (peter-bringts.de) liefern lassen oder ganz einfach selbst abholen.Alle Standorte, die die Selbsttests anbieten finden Sie unter: https://www.peterpane.de/hygienekonzeptPressekontakt:Mrs. Politely DELICIOUS PR GmbHFrederike-Ottilie Schmidt+49 172 860 22 22frederike@mrspolitely-delicious.comBallindamm 1320095 Hamburg, GermanyOriginal-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126374/5123054