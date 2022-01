Europäische Aktienmärkte handeln höher DE30 bricht wieder über den Widerstand von 15.925 Punkten aus Volkswagen will EV-Kapazität in China auf 900 Tausend im Jahr 2023 ausbauen Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus. Die Blue-Chip-Indizes aus Frankreich und dem Vereinigten Königreich entwickeln sich besser und gewinnen jeweils rund 0,7%. Der niederländische AEX (NED25), der polnische WIG20 (W20) und der russische RTS (RUS50) sind die einzigen großen europäischen Indizes, die heute niedriger notieren. Für den heutigen Tag wird mit einer geringeren Liquidität ...

