Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.945 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Deutlich zulegen können unter anderem die Aktien von FMC, Qiagen und Merck. Mehr als ein Prozent im Minus sind unterdessen die Anteilsscheine von Henkel und Delivery Hero. Aus den Vereinigten Staaten wird es wegen des Martin Luther King Day am Montag kaum Impulse geben.



Die US-Börsen bleiben aufgrund des Feiertags geschlossen. Die Anleger in Europa halten sich deshalb traditionell zurück - die Handelsumsätze bleiben niedrig. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 28.333,52 Punkten geschlossen (+0,74 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag etwas stärker.



Ein Euro kostete 1,1425 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8753 Euro zu haben.

