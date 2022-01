Der auf die Crowdfinanzierung von Photovoltaik in Schwellen- und Entwicklungsländer spezialisierte Anbieter Ecoligo geht nach Panama. Erstes Projekt ist eine Freiflächenanlage für eine Eiswürfelfabrik. Ecoligo setzt sein erstes Projekt in Panama um. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es dabei um den Bau einer Freiflächenanlage in der Region Los Guichiches. Sie soll somit den Eiswürfelhersteller Hielo Cristal mit 704 kWp Solarstrom versorgen. Investor:innen mit Interesse an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...