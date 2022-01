Das Krypto-Community-Projekt Spice DAO hat ein Exemplar des legendären Dune-Buchs von Alejandro Jodorowsky ersteigert - und dafür 2,66 Millionen Euro hingeblättert. Zwölf Millionen US-Dollar stellte die Community zur Verfügung. Doch es bleiben Fragen offen. Frank Herberts "Dune" (Der Wüstenplanet) gilt als meistverkaufter Science-Fiction-Roman aller Zeiten - und als unverfilmbar. In den 1970er-Jahren hatte sich der chilenische Regisseur Alejandro Jodorowsky an dem Stoff versucht. Er wollte Salvador Dalí und Mick Jagger in die Hauptrollen hieven und Pink Floyd den Soundtrack zu dem auf 10 bis 15 Stunden ausgelegten Filmmonster einspielen lassen. Es ...

