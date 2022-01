Atrium European Real Estate will eine außerordentliche Gesellschafterversammlung abhalten, um bestimmte Beschlüsse im Zusammenhang mit der Verschmelzung, einschließlich des Beschlussvorschlages zur Herabsetzung des emittierten Aktienkapitals von Atrium zum Closing und jenem zur Zahlung der anteiligen AFFO-Dividende, wie im Aktionärsrundschreiben vom 23. November 2021 beschrieben, zu genehmigen. Die außerordentliche Kapitalherabsetzungs-Gesellschafterversammlung findet am Dienstag, den 1. Februar 2022, um 10.00 Uhr (Jersey-Zeit) in den Geschäftsräumen von Aztec Financial Services (Jersey) Limited, 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey, JE4 0QH und per Telefonkonferenz statt. Atrium-Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass der Inhaber der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...