DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen anlässlich des Martin-Luther-King-Jr.-Tags geschlossen

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.16 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.663,25 +0,2% -2,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.617,25 +0,1% -4,3% Euro-Stoxx-50 4.298,96 +0,6% +0,0% Stoxx-50 3.820,17 +0,6% +0,0% DAX 15.938,91 +0,4% +0,3% FTSE 7.595,72 +0,7% +2,1% CAC 7.191,02 +0,7% +0,5% Nikkei-225 28.333,52 +0,7% -1,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169,79 -0,29 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,03 +0,02 +0,15 US-Rendite 10 J. 1,79 0 +0,28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,63 83,82 -0,2% -0,19 +11,2% Brent/ICE 85,82 86,06 -0,3% -0,24 +10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.820,41 1.817,70 +0,1% +2,71 -0,5% Silber (Spot) 23,01 22,97 +0,2% +0,05 -1,3% Platin (Spot) 973,00 970,99 +0,2% +2,01 +0,3% Kupfer-Future 4,39 4,42 -0,6% -0,03 -1,6%

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:30 GB/Rio Tinto plc, Zwischenbericht 2021

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

China-Daten stützen: In China hat die Notenbank nach Veröffentlichung von BIP-Daten zwei Zinssätze gesenkt. Die Wirtschaft dort ist stramm gewachsen, die Dynamik ließ aber zum Jahresende hin nach. Die Zinssenkungen signalisierten die Entschlossenheit Pekings, das Wachstum zu stabilisieren, heißt es. Die Normalisierung der US-Zinspolitik bestimmt weiter die Kurse der Technologie-Aktien. Hier zeigen sich aber erste Erholungsversuche. Für den Sektor geht es 1,1 Prozent nach oben. Die Sorgen vor steigender Inflation treiben Anleger in Rohstoff- und Öl-Aktien. Die Branchen-Indizes legen bis zu 0,7 Prozent zu. Seit Jahresbeginn sind Ölwerte um 9 Prozent gestiegen, für Rohstoffe ging es um 7,5 Prozent nach oben. Unilever hat ein Auge auf das Consumer-Healthcare-Gemeinschaftsunternehmen der Pharmakonzerne Glaxosmithkline (+3,8%) und Pfizer geworfen hat. Die Aktien rauschen um 7,7 Prozent nach unten. CRedit Suisse leiden unter dem neuerlichen Führungswechsel. Der Kurs fällt um 1,5 Prozent. Um über 7 Prozent stürzen Siltronic ab. Hier sei die Übernahme durch Global Wafers noch immer nicht genehmigt und das Übernahmeangebot laufe schon Ende Januar aus, heißt es. Positiv kommt der Ausblick von S&T an. Die Aktien legen 3,7 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:35 Uhr Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1412 -0,0% 1,1414 1,1419 +0,4% EUR/JPY 130,64 +0,2% 130,68 129,99 -0,2% EUR/CHF 1,0436 +0,0% 1,0441 1,0424 +0,6% EUR/GBP 0,8359 +0,1% 0,8348 0,8351 -0,5% USD/JPY 114,46 +0,2% 114,49 113,84 -0,6% GBP/USD 1,3653 -0,2% 1,3674 1,3673 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,3521 -0,0% 6,3501 6,3551 -0,0% Bitcoin BTC/USD 42.558,15 -1,6% 42.860,34 42.973,08 -8,0%

Das britische Pfund zeigt sich unbeeindruckt von der politischen Unsicherheit in Großbritannien und den Rücktrittsforderungen an Premierminister Boris Johnson. Daran wird sich nach Meinung der ING auch nichts ändern. Selbst wenn es zu einem Wechsel an der Spitze der Regierung käme, wäre das Abwertungsrisiko für das Pfund gering, denn dieses werde von "aggressiven" Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Bank of England gestützt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich uneinheitlich gezeigt. Während es an der Börse in Tokio aufwärts ging, gab der Markt in Hongkong nach. Von der Wall Street kamen keine einheitlichen Vorgaben im Umfeld andauernder Zinssorgen und Quartalszahlen von US-Banken. Rückenwind kam in Tokio von einem schwächeren Yen, was für Aktien aus dem Exportsektor von Vorteil ist. Zuletzt hatte die japanische Währung unter einem auf breiter Front nachgebenden US-Dollar gelitten. Zu Wochenschluss hatte sich der Greenback jedoch wieder etwas erholt. In Hongkong wurde der HSI belastet vom wichtigen Immobiliensektor. Country Garden Holdings gaben 8,1 Prozent ab, Longfor Group büßten 1,2 Prozent ein. Titel von Kasinobetreibern in Macau legten indessen deutlich zu, nachdem die Zahl der verfügbaren Glücksspiellizenzen wohl nicht verringert werden soll. Im chinesischen Kernland legte der Schanghai-Composite zu, nachdem die Notenbank die Zinssätze gesenkt hatte. Die chinesische Notenbank pumpte zudem weitere liquide Mittel in die Wirtschaft. Marktbeobachter rechnen nun mit einer weiteren Senkung des Leitzinses noch in diesem Monat. China Tourism Group Duty Free verloren 5,0 Prozent, nachdem das Unternehmen Geschäftszahlen für 2021 vorgelegt hatte. Die chinesische Wirtschaft ist 2021 um 8,1 Prozent gewachsen, allerdings hat sich das Wirtschaftswachstum zum Jahresende hin weiter verlangsamt. Die Industrieproduktion war indes gestiegen im Dezember. In Südkorea gab der Kospi nach. Belastet wurde das Sentiment weiterhin von den Auswirkungen der Omikron-Variante. Auch die Wachstumsdaten aus China, die Anzeichen einer Abschwächung zeigten, trübten das Sentiment. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering knickten um 6,9 Prozent ein, belastet von dem Veto der EU gegen die Fusion mit Hyundai Heavy Industries (-3,8%).

CREDIT

Wenig Bewegung gibt es an Europas Kreditmärkten. Angesichts des langen Wochenendes in den USA herrscht Ruhe an den Märkten. Die leichte Spread-Ausweitung vom Freitag sei angemessen, heißt es. Darüber hinaus dürften die Märkte selektiver werden; der Beginn der Berichtssaison in den USA richte den Fokus wieder mehr auf Einzelunternehmen. Die Analysten der ING erwarten daher in den kommenden Wochen mehr Volatilität am Kreditmarkt. Im Fokus bei den Unternehmen sehen sie Unilever mit ihrem Interesse am Consumer-Healthcare-Geschäft von Glaxosmithkline. Der eventuelle 50-Milliarden-Pfund-Deal würde Unilever in ein höhere Wachstumsregion bringen. Die ING-Experten würden Unilever dann kurzfristig mit einer Ausweitung der Kreditkurve sehen, langfristig wäre er aber positiv.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Covestro will grünen Wasserstoff von australischer FFI beziehen

Covestro sichert sich auf dem Weg zu Klimaneutralität große Mengen grünen Wasserstoff. Mit der australischen Fortescue Future Industries schloss der Kunststoffhersteller jetzt eine Absichtserklärung zur langfristigen Belieferung mit grünem Wasserstoff sowie von Derivaten wie grünem Ammoniak.

Cheplapharm AG plant Börsengang in Frankfurt

Der deutsche Arzneimittelhersteller Cheplapharm plant den Börsengang im ersten Quartal in Frankfurt. Die Aktie soll im regulierten Markt (Prime Standard) in Abhängigkeit der Marktbedingungen bis Ende März notiert werden. Das Angebot in Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern werde neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung umfassen sowie eine mögliche Umplatzierungskomponente des Bestandsaktionärs Braun Beteiligungs GmbH. Der Bruttoemissionserlös soll bei rund 750 Millionen Euro liegen.

Curevac-Managerin Fotin-Mleczek verlässt Unternehmen

Der Impfstoffhersteller Curevac NV verliert eine zentrale Figur in der Forschung. Chief Technology Officer Mariola Fotin-Mleczek verlasse das Unternehmen zum 31. Januar 2022, wie Curevac mitteilte. Nach fast 16 Jahren wissenschaftlicher Leitung ziehe sich Fotin-Mleczek zurück und verlasse nach insgesamt 33 Jahren Deutschland, um in ihrer Heimat Polen ein Familienunternehmen außerhalb der Biotech-Branche aufzubauen.

EnBW und BP erhalten Zuschlag für Offshore-Windpark in Schottland

EnBW und BP haben den Zuschlag für eine Fläche zur Entwicklung eines 2,9 Gigawatt starken Offshore-Windparks vor der schottischen Ostküste erhalten. Die rund 860 Quadratkilometer große Option innerhalb der Ausschreibungsfläche "E1" befinde sich knapp 60 Kilometer vor der Küste von Aberdeen. Hier soll voraussichtlich ab 2026/2027 der Windpark "Morven" entstehen. Das Projekt "Morven" soll rechnerisch den Bedarf von über drei Millionen Haushalten decken.

Fraport befördert im Dezember deutlich mehr Passagiere

Fraport hat am Frankfurter Flughafen im Dezember rund 2,7 Millionen Passagiere abgefertigt und damit das Dreifache des schwachen Vorjahresmonats (Plus 204,6 Prozent). Steigende Inzidenzwerte und neue Reisebeschränkungen wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante habe die allgemeine Nachfrage zwar beschränkt. Zugleich habe sich mit einem stärkeren Reiseverkehr über die Weihnachtsfeiertage aber die Erholung vom Mai fortgesetzt.

Raumklima-Spezialist Tado geht mit Spac GFJ an die Börse

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 17, 2022 07:18 ET (12:18 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Der Raumklimaspezialist Tado strebt einen Börsengang durch die Hintertür an. Das Münchener Unternehmen plant laut Mitteilung einen Zusammenschluss mit der leeren Unternehmenshülle GFJ ESG, dem Spac um den früheren Klöckner-CEO Gisbert Rühl, um dann an die Frankfurter Wertpapierbörse zu gehen. Tado rechnet mit einer Bewertung von rund 450 Millionen Euro.

Hellman & Friedman/EQT halten nach Delisting-Offerte 97% an Zooplus

Hellman & Friedman LLC hält nach Ende der Delisting-Offerte insgesamt rund 97 Prozent des Grundkapitals von Zooplus. Wie das Übernahmevehikel Zorro Bidco mitteilte, ist bis Ablauf der Annahmefrist am 12. Januar das Delisting-Erwerbsangebot für insgesamt 533.875 Zooplus-Aktien angenommen worden, was einem Anteil von rund 7,5 Prozent aller Zooplus-Aktien entspricht.

BBVA wird 2021 und 2022 mehr als 7 Mrd Euro an Aktionäre ausschütten

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) wird seinen Aktionären 2021 und 2022 mehr als 7 Milliarden Euro zukommen lassen, rund 20 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung. Etwa die Hälfte davon wird auf einen im vergangenen Jahr eingeleiteten Aktienrückkauf über 3,5 Milliarden Euro entfallen, der Rest auf Dividenden in den beiden genannten Jahren, wie der Vorstandschef der spanischen Großbank, Carlos Torres Vila, sagte.

Renault verkauft 2021 rund 4,5 Prozent weniger Autos weltweit

Die Verkäufe beim französischen Autohersteller Renault sind nach dem schwachen ersten Corona-Jahr weiter zurückgegangen. 2021 sank der Absatz in der Gruppe, zu der die Marken Renault, Dacia und Lada gehören, um 4,5 Prozent auf fast 2,7 Millionen Fahrzeuge, wie der französische Autokonzern mitteilte.

Unilever will sein Portfolio auf Wachstum ausrichten

Unilever will sein Geschäft in Bereichen wie Gesundheit, Schönheit und Hygiene verstärken. Hier sei größeres nachhaltiges Wachstum möglich, teilte der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern mit, nachdem er bereits am Wochenende öffentlich Interesse an GSK Consumer Healthcare angemeldet hatte. Das Joint Venture von Glaxosmithkline und Pfizer könnte

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2022 07:18 ET (12:18 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.