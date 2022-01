DJ PTA-Adhoc: AEE Gold AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta021/17.01.2022/13:20) - Die AEE Gold AG hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von rund 419 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag in Höhe von 201 TEUR) abgeschlossen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge - im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und der Zuschreibung von Wertpapieren - summierten sich auf rund 43 TEUR (Vj. 80 TEUR). Die Personalaufwendungen erhöhten sich auf rund 29 TEUR (Vj. 25 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von rund 113 TEUR (Vj. 105 TEUR) sind im Wesentlichen bedingt durch höhere Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten von rund 27 TEUR (Vj. 7 TEUR) sowie höhere Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten von rund 13 TEUR (Vj. 0 TEUR). Darüber hinaus waren Aufwendungen aus dem Abgang von Wertpapieren in Höhe von rund 10 TEUR (Vj. 18 TEUR) und höhere Aufwendungen aus der Währungsumrechnung von rund 15 TEUR (Vj. 10 TEUR) zu verzeichnen. Die Abschreibungen auf Wertpapierbestände beliefen sich auf rund 222 TEUR (Vj. 153 TEUR). Zinsen und ähnliche Aufwendungen lagen bei und 15 TEUR (Vj. 0 TEUR). Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf rund 82 TEUR (Vj. 0 TEUR)

Insgesamt ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 419 TEUR (Vj. Jahresfehlbetrag in Höhe von 201 TEUR).

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich im Wesentlichen aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von rund 881 TEUR (Vj. 0 TEUR), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rund 9 TEUR (Vj. 21 TEUR), sonstigen Vermögensgegenständen im Wert von rund 28 TEUR (Vj. 14 TEUR), sonstigen Wertpapieren in Höhe von rund 3.522 TEUR (Vj. 306 TEUR) sowie liquiden Mitteln in Höhe von rund 128 TEUR (Vj. 197 TEUR) zusammen.

Das Eigenkapital beläuft sich nach erfolgreich abgeschlossener und eingetragener Kapitalerhöhung auf 3.434 TEUR (Vj. 502 TEUR). Die Steuerrückstellungen lagen bei rund 104 TEUR (Vj. 0 TEUR). Die sonstigen Rückstellungen haben sich auf rund 22 TEUR (Vj. 34 TEUR) reduziert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten lagen unverändert, wie im Vorjahr bei 0 TEUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen wurden mit rund 8 TEUR (Vj. 3 TEUR) berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beliefen sich auf 1.000 TEUR (Vj. 0 TEUR). Die sonstigen Verbindlichkeiten lagen wie im Vorjahr bei 0 TEUR.

Bei einer Bilanzsumme von rund 4.568 TEUR (Vj. 539 TEUR) beträgt die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag voraussichtlich rund 75 % (Vj. 93 %).

Die genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der Abschlussprüfung und der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

