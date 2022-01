BYD gab zum Ende der abgelaufenen Handelswoche einen Deal mit dem kalifornischen Start-up Nuro bekannt. Zusammen werden sie ein rein elektrisches, autonomes Lieferfahrzeug bauen. Darüber hinaus gab es zuletzt auch mehrere neue Kaufempfehlungen für die Aktie.Mit dem Nuro-Deal baut BYD seine Investitionen in so genannte Smart-Car-Technologien aus. "Gemeinsam werden wir dieses autonome Lieferfahrzeug bauen, mit dem gemeinsamen Ziel, eine sicherere Umgebung auf den Straßen in den Vereinigten Staaten ...

