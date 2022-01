Qualiconsult, ein in Paris ansässiger Dienstleister der Baubranche, hat den Renault-Ladedienst Mobilize Power Solutions beauftragt, mittelfristig Ladepunkte an allen Niederlassungen zu installieren. Qualiconsult hatte zuvor beschlossen, seinen Fuhrpark von fast 2.000 Fahrzeugen in mehreren Schritten um Elektrofahrzeuge zu erweitern. Nachdem sich die ersten 25 Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge bewährt hatten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...