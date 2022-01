D1-Chart EURUSD notiert am Montag leicht im Minus, da das Paar sich nach dem Abpraller an der 1,14er-Marke nicht nachhaltig erholen konnte. Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 1,1371 bleibt die in rot markierte Supply Zone um 1,1550 das nächste Kursziel auf der Oberseite. Quelle: xStation 5 H1-Chart Der Aufwärtstrend ist intakt, doch nach dem Rückgang vom Freitag unter das lokale Tief (1,1435) wurde die bullische Struktur innerhalb des Aufwärtsimpulses gebrochen - dies könnte eine stärkere ...

