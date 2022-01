Unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch findet man die täglichen Podcast-Pläusche zum Nachhören, hier die Nachlese zur Ausgabe vom vorigen Werktag. Fragen bitte an rudi@boersenradio.at Die Folge zum Nachhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2590 . - der ATX war am Freitag nur noch knapp unter 4000 Punkten. Zuletzt darüber war er 25.06.2008 mit 4049.16 Punkten. - wir haben zu Jahresbeginn über den Podcast ein paar Sonderrennen, die auf Songtiteln basieren, gestartet. Da gab es für den ATXPrime beispielsweise die "Ride the Bullet"-Wertung (Song von Army of Lovers). Dabei ging es darum, wer mit Beginn 1. Handelstag am längsten durchgehend Plustage aufweisen kann. Drei Titel schafften 5 Tage: OMV, VIG und Frequentis, ...

