Autoaktien geben Gas - Tesla gegen

In diesem Jahr liefern sich die Automobilwerte an der Börse ein heißes Rennen. Der Stoxx Europe 600 Automobile & Parts Index legte seit Jahresbeginn rund Drittel zu. In Führung liegt mit großem Abstand die Aktie von Daimler, vor Porsche und Michelin. Eine gute Fahrzeuglänge vor Daimler liegt die Aktie des amerikanischen E-Autoherstellers Tesla. Das Papier verbesserte sich um knapp zwei Drittel und wiegt mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,15 Billionen US-Dollar in etwas genauso viel wie die übrigen Autohersteller gemeinsam! Dabei

Morgen ist es soweit. Dann wird auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über den Spin-off der Lkw-Sparte abgestimmt. Künftig besteht Daimler damit aus zwei unabhängigen Unternehmen - Trucks & Buses sowie Pkw & Vans. Ein Börsengang der Truck-Sparte soll noch in diesem Jahr erfolgen. Danach will der Autobauer nur noch 35 Prozent an der Lkw-Sparte halten und den Fokus auf Automobile richten. Mit der Aufspaltung verspricht sich der Autobauer eine höhere Bewertung an der Börse. Trotz eines Halbjahresgewinns von 8,1 Milliarden Euro wird das Unternehmen aktuell nur mit einer Marktkapitalisierung von 83,4 Milliarden Euro bewertet. Nach Angaben von Thomson Reuters liegt das KGV von Daimler deutlich unter dem Durchschnitt im Automobilsektor.

Derweil geben die Stuttgarter auch bei der Entwicklung von Batteriezellen Gas und traten kürzlich dem Batteriezellen-Joint Venture von Stellantis und TotalEnergies bei. Bis 2030 will Daimler nur noch vollelektrische Fahrzeuge auf die Straße bringen. Dazu wird eine Kapazität von mehr als 200 Gigawattstunden an Batteriezellen erforderlich sein. "Gemeinsam mit ACC werden wir Batteriezellen und -module in Europa entwickeln und effizient produzieren - maßgeschneidert auf die spezifischen Anforderungen von Mercedes-Benz", sagte Daimler-Chef Ola Källenius kürzlich. Diese Botschaft kam bei den Investoren gut an und beflügelte die Aktie zuletzt.

Bei der Aktie von Daimler sind Investoren jedoch trotz der starken Marktposition dagegen gefeit, dass das Papier den Rückwärtsgang einlegt. Der Halbleitermangel könnte sich bis 2022 hinziehen und die Produkte längerfristig bremsen. Ein Stimmungsumschwung an den Aktienmärkten könnte das Papier ebenfalls unter Druck setzen. Vor diesem Hintergrund könnten Wertpapiere wie eine Express Aktienanleihe (Protect) oder ein Top Plus Zertifikat eine interessante Alternative zum Direkteinstieg in die Aktie sein.

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 80,10/94,60 EUR

Unterstützungsmarken: 71,10/72,90/76,60 EUR

Die Aktie von Daimler bewegt sich seit Anfang März in einem Seitwärtstrend zwischen EUR 68,30 und EUR 80,10. Aktuell nimmt die Aktie Kurs auf das obere Ende der Range. Gelingt der Ausbruch über EUR 80,10 besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 94,60. Bei einem Rücksetzer unter EUR 76,60 droht hingegen eine Konsolidierung bis EUR 72,90.

Daimler in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 18.11.2020 - 30.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Daimler in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2021 - 30.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

