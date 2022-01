Offenbach - Auf dem Gelände einer Tank- und Rastanlage an der Autobahn 45 in Hessen sind am Montag zwei Personen bei einem Brand ums Leben gekommen. Die Personalien der Verstorbenen sowie der genaue Hergang des Vorfalles seien noch unklar, teilte die Polizei mit.



Ein Zeuge hatte gegen 12 Uhr zunächst von einer kleinen Explosion berichtet, wenig später soll es dann im Bereich der Zapfsäulen gebrannt haben. Neben der Tankstelle wurde auch das angrenzende Restaurant in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Zum Vorfallszeitpunkt sollen zwei Pkw im Bereich der Tankstelle gestanden haben, die laut Polizei erheblich beschädigt wurden.



In einem der Wagen wurde eine tote Person festgestellt, die zweite Leiche wurde in unmittelbarer Nähe gefunden.

