Bei Teamviewer geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Die Aktie liegt schließlich rund drei Prozent im Gewinn. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund neun Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 13,74 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Teamviewer. ...

