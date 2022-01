DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. Januar (vorläufige Fassung)

=== 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz, Kilchberg 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe November *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -49.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2% 09:15 DE/Institute for Law and Finance (ILF), Konferenz (online) zu Future of the Financial Sector, u.a. Rede von BIZ-Chef Carstens (09:30) sowie Teilnahme von Staatssekretär Kukies (11:30) und Sveriges-Riksbank- Gouverneur Ingves (15:15) 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote (per Videobotschaft) bei Handelsblatt-Energie-Gipfel zum Thema "Die klima- und energiepolitische Agenda der neuen Bundesregierung" 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pressestatement mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Tschentscher, Hamburg *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister; ca 13:30 PK, Brüssel *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: 32,5 Punkte zuvor: 29,9 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -8,3 Punkte zuvor: -7,4 Punkte 11:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung virtueller Davos-Dialog (bis 21.1.) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New York 13:45 DE/Bundeskanzler Scholz und Nato-Generalsekretär Stoltenberg, gemeinsame PK, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 25,5 zuvor: 31,9 *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 DE/Bundesverteidigungsministerin Lambrecht, Treffen mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Berlin 22:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1H, Melbourne *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - RU/Bundesaußenministerin Baerbock, Antrittsbesuch in Russland, u.a. Treffen mit ihrem Amtskollegen Lawrow, Moskau - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2022 08:50 ET (13:50 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.