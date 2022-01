Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS hat in den letzten drei Monaten des Jahres 2021 einen Ertrag in Höhe von 798 Millionen Euro erzielt, so die Experten von "FONDS professionell".Im entsprechenden Quartal des Vorjahres seien es nur 605 Millionen Euro gewesen. Dies habe der börsennotierte Asset-Management-Ableger der Deutschen Bank per Ad-hoc-Mitteilung gemeldet. Den vorläufigen, nicht testierten Zahlen zufolge stehe für das Schlussquartal 2021 ein Vorsteuergewinn von 356 Millionen Euro zu Buche. Bereinigt um die Kosten des Umbaus seien es sogar 378 Millionen Euro. Beide Kennziffern lägen deutlich über den entsprechenden Vorjahreswerten. Damit verfestige sich der Eindruck, dass die gegen das Haus erhobenen Greenwashing-Vorwürfe dem Geschäft nicht schaden würden. ...

