Die Bundesnetzagentur hat die öffentliche Konsultation zum Entwurf gestartet, den von den Übertragungsnetzbetreibern gestartet. Sie gehen davon aus, dass bis 2045 in Deutschland bis zu 395 Gigawatt Photovoltaik-Leistung installiert werden - etwa hälftig auf Dächern und Freiflächen.Der neue Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) lieferte in der vergangenen Woche die Vorlage - am Montag startete die Bundesnetzagentur die öffentliche Konsultation für den "Szenariorahmen Strom 2023 bis 2037" der Übertragungsnetzbetreiber. Er beinhaltet zum einen Szenarien für die Entwicklung des Strommarktes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...