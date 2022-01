ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA48563W1077 Karam Minerals Inc. 17.01.2022 CA33745A1084 Karam Minerals Inc. 18.01.2022 Tausch 1:1

CA6295233093 Nabis Holdings Inc. 17.01.2022 CA2174131037 Nabis Holdings Inc. 18.01.2022 Tausch 1:1

CA82770L1094 Silver Elephant Mining Corp. 17.01.2022 CA82770L3074 Silver Elephant Mining Corp. 18.01.2022 Tausch 10:1

CA09353K1093 Blender Bites Ltd. 17.01.2022 CA09353K2083 Blender Bites Ltd. 18.01.2022 Tausch 1:0,25

SILVER ELEPHANT MINING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de