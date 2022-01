Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the

transaction Identity code of the

financial instrument

(Code ISIN) Total daily volume

(in number of

shares) Daily weighted

average purchase

price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 10/01/2022 FR0000050809 3,484 153.4429 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the

Issuer Name of

the

Broker Identity

code of the

Broker Day/Hour of the

transaction (CET) (CET)

Identity

code of the

financial

instrument Price per unit Currency Quantity

bought Identity

code of

the Market Reference

number of

the

transaction Purpose of the

buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:13:59+153:00 FR0000050809 153.00 EUR 100 XPAR 62959606 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:10:43+153:00 FR0000050809 153.00 EUR 63 XPAR 62959211 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:10:43+153:00 FR0000050809 153.00 EUR 37 XPAR 62959210 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:10:33+153:00 FR0000050809 153.00 EUR 55 XPAR 62959195 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:10:33+153:00 FR0000050809 153.00 EUR 45 XPAR 62959194 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:07:36+153:00 FR0000050809 152.70 EUR 11 XPAR 62958866 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:07:36+153:00 FR0000050809 152.70 EUR 71 XPAR 62958865 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:07:36+153:00 FR0000050809 152.70 EUR 10 XPAR 62958864 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:07:36+153:00 FR0000050809 152.70 EUR 8 XPAR 62958863 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:05:48+153:00 FR0000050809 152.50 EUR 100.00 XPAR 62958639 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:05:37+153:00 FR0000050809 152.50 EUR 99.00 XPAR 62958602 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T17:05:37+153:00 FR0000050809 153 EUR 1.00 XPAR 62958601 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:55:37+153:00 FR0000050809 153 EUR 68.00 XPAR 62957107 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:55:33+153:00 FR0000050809 153 EUR 9.00 XPAR 62957106 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:55:33+153:00 FR0000050809 153 EUR 22.00 XPAR 62957105 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:55:33+153:00 FR0000050809 153 EUR 1.00 XPAR 62957104 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:38:05+152:00 FR0000050809 152 EUR 92.00 XPAR 62954439 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:38:05+152:00 FR0000050809 152 EUR 8.00 XPAR 62954438 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:34:14+153:00 FR0000050809 153 EUR 100.00 XPAR 62953727 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:10:52+152:00 FR0000050809 152 EUR 25.00 XPAR 62950011 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:10:07+152:00 FR0000050809 152 EUR 54.00 XPAR 62949928 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:10:06+152:00 FR0000050809 152 EUR 20.00 XPAR 62949924 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:07:55+152:00 FR0000050809 152 EUR 1.00 XPAR 62949638 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:04:47+153:00 FR0000050809 153 EUR 46.00 XPAR 62949087 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T16:04:47+153:00 FR0000050809 153 EUR 54.00 XPAR 62949086 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T15:51:45+153:00 FR0000050809 153 EUR 100.00 XPAR 62946711 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T15:32:28+152:00 FR0000050809 152 EUR 97.00 XPAR 62943230 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T15:26:03+152:00 FR0000050809 152 EUR 1.00 XPAR 62941507 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T15:25:09+152:00 FR0000050809 152 EUR 1.00 XPAR 62941446 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T15:24:18+152:00 FR0000050809 152 EUR 1.00 XPAR 62941325 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T15:14:36+153:00 FR0000050809 153 EUR 13.00 XPAR 62939871 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T15:14:36+153:00 FR0000050809 153 EUR 20.00 XPAR 62939870 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T15:14:36+153:00 FR0000050809 153 EUR 60.00 XPAR 62939869 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T15:14:36+153:00 FR0000050809 153 EUR 7.00 XPAR 62939868 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T15:04:35+153:00 FR0000050809 153 EUR 100.00 XPAR 62938687 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T13:59:14+153:00 FR0000050809 153 EUR 100.00 XPAR 62932523 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T13:55:43+154:00 FR0000050809 154 EUR 18.00 XPAR 62932209 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T13:55:43+154:00 FR0000050809 154 EUR 20.00 XPAR 62932208 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T13:55:43+154:00 FR0000050809 154 EUR 60.00 XPAR 62932207 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T13:55:43+154:00 FR0000050809 154 EUR 1.00 XPAR 62932206 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T13:52:23+154:00 FR0000050809 154 EUR 1.00 XPAR 62931963 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T13:33:24+154:00 FR0000050809 154 EUR 100.00 XPAR 62930394 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T13:30:25+154:00 FR0000050809 154 EUR 10.00 XPAR 62930120 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T13:30:25+154:00 FR0000050809 154 EUR 20.00 XPAR 62930119 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T13:30:25+154:00 FR0000050809 154 EUR 20.00 XPAR 62930118 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T13:30:25+154:00 FR0000050809 154 EUR 60.00 XPAR 62930117 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T12:34:35+154:00 FR0000050809 154 EUR 490.00 XPAR 62924615 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T11:53:41+154:00 FR0000050809 154 EUR 84.00 XPAR 62921776 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T11:17:08+154:00 FR0000050809 154 EUR 18.00 XPAR 62918780 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T11:17:08+154:00 FR0000050809 154 EUR 60.00 XPAR 62918779 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T11:17:08+154:00 FR0000050809 154 EUR 20.00 XPAR 62918778 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T11:17:08+154:00 FR0000050809 154 EUR 2.00 XPAR 62918777 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T11:00:25+154:00 FR0000050809 154 EUR 6.00 XPAR 62916991 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T11:00:25+154:00 FR0000050809 154 EUR 15.00 XPAR 62916990 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:59:56+154:00 FR0000050809 154 EUR 20.00 XPAR 62916879 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:42:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 10.00 XPAR 62914868 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:42:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 45.00 XPAR 62914867 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:42:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 8.00 XPAR 62914866 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:42:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 29.00 XPAR 62914865 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:42:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 8.00 XPAR 62914864 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:22:46+153:00 FR0000050809 153 EUR 1.00 XPAR 62912893 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:22:07+153:00 FR0000050809 153 EUR 1.00 XPAR 62912827 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:21:31+153:00 FR0000050809 153 EUR 1.00 XPAR 62912764 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:20:55+153:00 FR0000050809 153 EUR 1.00 XPAR 62912670 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:20:34+153:00 FR0000050809 153 EUR 1.00 XPAR 62912617 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:20:10+153:00 FR0000050809 153 EUR 1.00 XPAR 62912578 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:19:43+153:00 FR0000050809 153 EUR 1.00 XPAR 62912535 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:19:13+153:00 FR0000050809 153 EUR 1.00 XPAR 62912495 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:18:43+153:00 FR0000050809 153 EUR 1.00 XPAR 62912447 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:04:42+153:00 FR0000050809 153 EUR 50.00 XPAR 62910980 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:04:09+154:00 FR0000050809 154 EUR 37.00 XPAR 62910901 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:04:09+154:00 FR0000050809 154 EUR 40.00 XPAR 62910900 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:03:50+154:00 FR0000050809 154 EUR 1.00 XPAR 62910829 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:03:11+154:00 FR0000050809 154 EUR 2.00 XPAR 62910760 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:03:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 12.00 XPAR 62910743 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T10:01:46+154:00 FR0000050809 154 EUR 8.00 XPAR 62910603 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T09:37:23+153:00 FR0000050809 153 EUR 8.00 XPAR 62907816 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T09:37:13+153:00 FR0000050809 153 EUR 92.00 XPAR 62907800 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T09:31:00+154:00 FR0000050809 154 EUR 100.00 XPAR 62906823 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T09:14:49+154:00 FR0000050809 154 EUR 100.00 XPAR 62904629 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T09:11:35+154:00 FR0000050809 154 EUR 100.00 XPAR 62904168 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T09:08:52+155:00 FR0000050809 155 EUR 41.00 XPAR 62903809 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T09:08:52+155:00 FR0000050809 155 EUR 59.00 XPAR 62903808 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T09:08:07+155:00 FR0000050809 155 EUR 35.00 XPAR 62903656 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T09:08:07+155:00 FR0000050809 155 EUR 5.00 XPAR 62903655 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T09:08:07+155:00 FR0000050809 155 EUR 35.00 XPAR 62903654 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2022-01-10T09:08:07+155:00 FR0000050809 155 EUR 25.00 XPAR 62903653 Employee share

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220117005215/en/

Contacts:

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65