Ohne die Einflüsse und Nachrichten aus den USA, wo heute die Börse feiertagsbedingt geschlossen bleibt, machten auch die Anleger an der Frankfurter Börse eine Pause. Nahezu unverändert und ohne große Volatilität dümpelte der Deutsche Aktienindex im Tagesverlauf mehr oder weniger vor sich hin. So war dann heute auch die Zeit, die Ereignisse der vergangenen Woche zu verarbeiten. Nach einer Inflationsrate in den USA von sieben Prozent in Kombination mit einer zumindest mal verbalen Tempoverschärfung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...