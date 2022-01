Cardano (ADA) gewinnt heute fast 10% dank Metaverse und NFT Der Cardano-Coin, der sich seit vielen Monaten in einem Abwärtstrend befindet, hat in der vergangenen Woche sehr stark zugelegt und ist heute um fast 10% gestiegen. Die Gewinne von Cardano sind wahrscheinlich auf den offiziellen Start des Pavia-Projekts zurückzuführen. Pavia ist ein Metaverse-Projekt, ein NFT-bezogenes Computerspiel, das auf der Cardano-Blockchain zentralisiert ist. In diesem Spiel wird mit Ländereien gehandelt. Interessanterweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...