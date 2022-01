Bis Börsenschluss klettert der Leitindex um 0,86 Prozent auf 12'633,21 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist gut in die neue Börsenwoche gestartet. Der Leitindex SMI legte am Montag um beinahe ein Prozent zu und erholte sich so etwas von den seit Jahresbeginn erlittenen Kurseinbussen. Händler sprachen von einer Stabilisierung an den Finanzmärkten. Dies geschah allerdings in einem impulslosen und ruhigen Geschäft. Schliesslich blieb die oft wegweisende US-Börse am...

