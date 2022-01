Die Superfund Gruppe, wo ab März der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel anheuert, ist von einem Cyber-Angriff betroffen. Ziel der Attacke seien Teile der Büro-Infrastruktur gewesen, so das Unternehmen. Da es gelungen sei, diese Systeme aufgrund guter IT-Vorkehrungen unmittelbar wieder herzustellen, sei es zu keiner Betriebsunterbrechung gekommen, die hochsensiblen Bereiche wie das Handelssystem seien zu keinem Zeitpunkt betroffen gewesen, betont das Unternehmen, das den dringenden Appell an sämtliche Unternehmen richtet, die eigene IT-Sicherheit zu überprüfen und zu verbessern.Bei Superfund sei es Ende vergangener Woche einer kriminellen Gruppe gelungen, mit Schadsoftware in Teile des Firmennetzwerkes einzudringen, wobei einzelne Rechner ...

