DJ PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: HÖVELRAT Holding AG und Advanced Sustainable Investment GmbH unterschreiben Letter of Intent

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta033/17.01.2022/18:25) - Die HÖVELRAT Holding AG (WKN 543030, ISIN DE0005430300) plant eine Zusammenarbeit und Unternehmensbeteiligung an der Advanced Sustainable Investment GmbH. Zu diesem Zweck haben heute der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG und Geschäftsführung der Advanced Sustainable Investment GmbH einen "Letter of Intent" (LOI) unterschrieben. Die HÖVELRAT Holding AG beabsichtigt, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Aufsichtsbehörden, die Geschäftsanteile in Höhe von 25%+2 an der Advanced Sustainable Investment GmbH, (im Folgenden "ASI GmbH"), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter der Nr. HRB 30285, zu erwerben.

Alleinige Gesellschafter der ASI GmbH sind die beiden Geschäftsführer Wilhelm Möller und Robin Scheffel. Die ASI GmbH ist schwerpunktmäßig im Bereich ESG tätig und plant die Auflage eines nachhaltigen Investmentfonds nach Art. 9 Verordnung (EU) 2019/2088 unter dem Haftungsdach der PROAKTIVA GmbH, einer Töchter der HÖVELRAT Holding AG.

(Ende)

Aussender: HÖVELRAT Holding AG Adresse: Brodschrangen 3-5, 20457 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-19 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de

ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1642440300732 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2022 12:25 ET (17:25 GMT)