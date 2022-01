Taipeh (ots/PRNewswire) -ICP DAS, ein führender Hersteller von industriellen Automatisierungsgeräten, freut sich, die neue ExoWISE-Lösung bekannt zu geben. Die Entwicklung von ExoWISE ist das Ergebnis einer neuen Partnerschaft mit Exosite, einem Unternehmen für Unternehmenssoftware und einem führenden Anbieter auf dem Markt für das industrielle Internet der Dinge (IIoT). Die neue Lösung nutzt die ExoSense®-Fernüberwachungsanwendung von Exosite und die Murano®-IIoT-Plattform, die auf einer AWS-Infrastruktur mit einer nativen Geräteverbindung vom WISE-5231-Gateway von ICP DAS ausgeführt werden. Die Murano-Plattform von Exosite ermöglicht eine hervorragende Verwaltung der Cloud-Sicherheit für Verschlüsselung und Autorisierung.Solange die Kunden das Standard-Modbus-Protokoll verwenden, kann sich das IIoT-Edge-Gateway WISE-5231 von ICP DAS mit der ExoWISE-Lösung verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann WISE-5231 sofort mit dem Senden von Daten an die Cloud-Plattform zur Fernsteuerung und -überwachung in verschiedenen industriellen Anwendungen beginnen, sodass die Benutzer Dashboards mit Echtzeitdaten und Gerätestatus anzeigen sowie Benachrichtigungen erhalten, den Benutzerzugriff verwalten und Berichte erstellen können. Die Hauptfunktion von WISE-5231 besteht darin, Edge-Geräte mit dem Internet zu verbinden und als Brücke zwischen den Geräten und der Cloud zu fungieren. Diese Eigenschaften sind ein großes Unterscheidungsmerkmal im Vergleich zu den gängigen SCADA-Systemen.Die Fernüberwachung ist ein effektives System zur Optimierung der Produktion in verschiedenen Branchen. Sie trägt auch dazu bei, die Ausfallzeiten von Anlagen zu reduzieren und die Qualität zu verbessern. Die Entwicklung eines solchen Systems kann jedoch eine Herausforderung darstellen. Aus diesem Grund hat ICP DAS die Technologien von Exosite genutzt, um den Kunden eine End-to-End-IoT-Lösung zu bieten: ExoWISE. ICP DAS hat sich für eine Partnerschaft mit Exosite entschieden, weil es sich um eine etablierte und vertrauenswürdige Marke auf dem IIoT-Markt handelt, die End-to-End-Lösungen, eine Enterprise-Softwareplattform und eine umfangreiche Palette von Tools bietet, die die Konfiguration und Bereitstellung von IoT-Anwendungen erleichtern.Die Anbindung an die ExoWISE-Lösung ist einfach und erfordert kein Programmieren, wodurch ein Software-Entwicklungsteam, große Investitionen oder lange Entwicklungszeit entfallen. Als Reaktion auf die rasante Entwicklung der IIoT-Technologien stellt ICP DAS seinen Kunden eine benutzerfreundliche Lösung zur Verfügung, um ihre IT-Infrastruktur zu erweitern und OT-Datenverbindungen in ihren industriellen Anwendungen zu ermöglichen. ExoWISE ist bereits für Kunden auf der ganzen Welt verfügbar. ExoWISE freut sich darauf, seinen Kunden die neuesten Lösungen anzubieten, die IIoT-, Cloud- und Edge-Technologien miteinander kombinieren.Weitere Informationen zu ExoWISE finden Sie auf:https://www.icpdas.com/web/marketing_kits/landingpage/ExoWISE/index.htmlInformationen zu ICP DASICP DAS wurde 1993 gegründet und hat sich auf die Innovation und Verbesserung im Bereich industrieller Automatisierungstechnologien spezialisiert. Fast 30 Jahre Erfahrung auf dem globalen Industriemarkt haben es dem Unternehmen ermöglicht, führende Positionen unter den Anbietern von Lösungen für die Industrie 4.0 und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) einzunehmen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.icpdas.com/Anfragen zu Produkten, Lösungen und weitere Details richten Sie bitte direkt an: sales@icpdas.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1726760/image.jpgPressekontakt:Charlotte Chen,charlotte_chen@icpdas.com,+886-35673366#1155Original-Content von: ICP DAS Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153124/5123849