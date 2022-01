Die Gesamtfläche mittlerer und großer Persimonen-Plantagen in der Region Fergana von Usbekistan hat von 604 ha auf 804 ha zugenommen, das heißt um 33% in den vergangenen drei Jahren, berichteten Analysten von EastFruit unter Bezugnahme auf Uza.uz. Bildquelle: Shutterstock.com Mehr als 10 Sorten Persimonen werden in der Region Fergana angebaut. Die führenden Regionen der...

