News von Trading-Treff.de Auf Bewegung hoffen half zum Montag gewiss nicht. Der amerikanische Feiertag lähmte wie sonst auch die weltweiten Umsätze an den Börsen. Zum Dienstag könnte er sich nun so langsam dann wieder in Gang schieben. Handelsmarken für DAX-Trader DAX-Analyse Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16775, 16490, 16230, 16180, 15940, 15780, 15670, 15465, 15360, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...