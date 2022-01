München - Angesichts des geplanten Ausbaus der Schnellladeinfrastruktur an Autobahnen im Rahmen des "Deutschlandnetzes" fordert der ADAC eine Modernisierung der bundeseigenen Rastplätze. "Die unbewirtschafteten Rastanlagen müssen attraktiver werden", zitiert das "Handelsblatt" den Verkehrsclub.



Hierzu zählten gepflegte Außen- und Toilettenanlagen. Es gebe erheblichen Verbesserungsbedarf etwa bei der Beleuchtung und Platzierung von Notrufsäulen. Laut ADAC könne Videoüberwachung das Sicherheitsempfinden erhöhen. Für mehr Ladekomfort böten sich WLAN sowie Getränke- und Snackautomaten an.



Tests des ADAC hatten in der Vergangenheit Defizite offenbart. Mehr als jeder fünfte unbewirtschaftete Rastplatz wurde als "mangelhaft" oder sogar "sehr mangelhaft" eingestuft. Viele der Rastanlagen müssten modernisiert werden, gibt die Autobahn GmbH zu. Sicherheit wolle sie zur Priorität machen: "Beides wird hohe Finanzierungsanstrengungen erfordern."



Das sei auch eine Zeit- und Personalfrage.

