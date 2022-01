Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -Die neue Omikron-Variante breitet sich schnell aus und verursacht einen Anstieg der Infektionen mit beispielloser Geschwindigkeit. Am 28. November empfahl die WHO den Labors offiziell, Echtzeit-PCR-Nachweiskits zu verwenden, mit denen vermutete Infektionen mit der Omikron-Variante direkt per Positivitätstest nachgewiesen werden können.Zur Unterstützung dieser Empfehlung bietet Menarini das CoronaMeltVAR an, ein Echtzeit-PCR-Kit mit CE-IVD-Kennzeichnung, das auf der Analyse von Farbstoffen und Schmelzkurven basiert. Das Kit erkennt positive Proben mit hoher Sensitivität durch die Amplifikation von zwei Targets, die beide mit allen Varianten sowie mit der Wildtypform kompatibel sind, und zeigt gleichzeitig mit deutlichen Signalen den Verdacht auf die Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 sowie die Alpha-, Beta-, Gamma- und Wildtyp-/Delta-Varianten.Alle Reaktionen werden in einem einzigen Durchgang an jeder Probe erzielt, ohne Verlust der Empfindlichkeit im Vergleich zu normalen Kits und ohne die Notwendigkeit, einen zweiten Reflextest an positiven Proben durchzuführen. Das Kit ist mit den meisten RNA-Extraktionsprotokollen und Echtzeit-PCR-Instrumenten kompatibel, die in der Lage sind, Schmelzkurvenanalysen mit moderater Auflösung durchzuführen. CoronaMeltVAR ermöglicht die CE-IVD-Erkennung von SARS CoV-2 und den Omikron-Nachweis in weniger als 2 Stunden."Wir sind sehr stolz darauf, diese einzigartige Lösung so schnell zur Verfügung gestellt zu haben. Es hilft medizinischen Fachkräften bei der Bereitstellung einer spezifischen, schnellen und genauen Lösung für die Diagnose und den Nachweis der Omikron-Variante von Covid-19", so Fabio Piazzalunga, Geschäftsführer und globaler Leiter von A.Menarini Diagnostics und Vorsitzender/CEO von Menarini Silicon Biosystems.A.Menarini Diagnostics, the Human Touch of Technology: seit mehr als 35 Jahren im Einsatz, um medizinischen Fachkräften dabei zu helfen, sichere und nachhaltige Diagnosen zu stellen und so die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.A.Menarini Diagnostics ist Teil der 1886 gegründeten Menarini Pharmaceutical Group. Heute ist das Unternehmen in 140 Ländern der Welt vertreten, beschäftigt mehr als 17.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet 2020 einen Umsatz von 3,750 Milliarden Euro.www.menarinidiagnostics.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1584634/Menarini_Logo.jpgPressekontakt:Valeria Speroni Cardi,pressoffice@menarini.com,+39 05556801Original-Content von: Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160562/5123860