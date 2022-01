DJ Auto1 verkauft deutlich mehr Autos im vierten Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Auto1 Group hat im vierten Quartal so viele Autos wie noch nie über ihre Plattform Autohero abgesetzt. Auch die Ankäufe erreichten ein Rekordniveau, wie der im MDAX notierte Online-Autohändler mitteilte. Der Konzern sieht sich für weiteres Wachstum im ersten Quartal gut positioniert.

Die Plattform Autohero setzte im vierten Quartal 13.850 Fahrzeuge ab, das waren 231 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Merchant-Segment wurden 153.000 Fahrzeuge abgesetzt, ein Plus von 35 Prozent. Damit stieg die Gesamtzahl der Verkäufe um 42 Prozent auf 166.850.

Die Autohero-Ankäufe erreichten mit einem Plus von 158 Prozent auf 20.800 einen Höchstwert. Im Merchant-Bereich legten sie um 35 Prozent auf 159.800 zu, womit die gesamten Ankäufe im vierten Quartal um 42 Prozent auf 180.600 stiegen.

Im Gesamtjahr kletterten die konzernweiten Verkäufe um 30 Prozent auf 596.632, die Ankäufe legten um 39 Prozent auf 617.235 Einheiten zu.

Die vollständigen Ergebnisse und Finanzzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr will die Auto1 Group SE am 23. März veröffentlichen. Auto1 will künftig regelmäßig in den ersten zwei Wochen nach Quartalsende Absatz- und Ankaufszahlen bekanntgeben.

