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WKN: 865272 ISIN: SG1J49001550 Ticker-Symbol: W2F 
Frankfurt
18.01.22
08:01 Uhr
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Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
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