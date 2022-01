DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Die japanische Notenbank hat ihre Inflationserwartungen angesichts pandemiebedingter Lieferengpässe leicht angehoben. Die Bank of Japan (BoJ) geht aber weiterhin davon aus, dass sie ihre Zielrate von 2 Prozent zumindest in den kommenden beiden Fiskaljahren nicht erreicht wird. In ihrem vierteljährlichen Prognosebericht zu Inflation und Wachstum projiziert die Notenbank für das Fiskaljahr 2022/23 und das darauffolgende Jahr nun eine Teuerungsrate von jeweils 1,1 Prozent. Bisher war sie von 0,9 und 1,0 Prozent ausgegangen. In diesem Fiskaljahr, das im März endet, dürften die Preise stagnieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 25,5 zuvor: 31,9

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.633,75 -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.444,50 -1,0% Nikkei-225 28.257,25 -0,3% Hang-Seng-Index 24.086,89 -0,5% Kospi 2.863,35 -0,9% Shanghai-Composite 3.561,34 +0,6% S&P/ASX 200 7.408,80 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Tokio gibt der Nikkei anfängliche leichte Aufschläge ab. Die Bank of Japan hat ihre Inflationserwartungen angsichts pandemiebedingter Lieferengpässe leicht angehoben. Derweil hat die Notenbank den Einlagensatz unverändert bei minus 0,1 Prozent belassen und ihr Ziel für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa Null. In Hongkong erholen sich im Immobiliensektor Country Garden (+5,6%) von den deutlichen Abgaben zu Wochenbeginn. Longfor Group rücken 1,7 Prozent vor. Aktien von Kasinobetreibern in Macau, die am Vortag kräftig zugelegt hatten, geben nun moderat nach. Sands China büßen 2,1 Prozent ein, Galaxy Entertainment verlieren 2,1 Prozent. Kurstreiber am Vortag war ein Gesetzentwurf, wonach die verfügbaren Glücksspiellizenzen wohl nicht verringert werden sollen. In Südkorea verkaufen einige Anleger Aktien, um Mittel für den anstehenden Mega-Börsengang des Batteriezellenhersteller LG Energy Solution zu haben, heißt es. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering verlieren weitere 5,9 Prozent, nachdem die Aktie am Vortag bereits 6,9 Prozent eingeknickt war. Auf dem Titel lastet das Veto der Europäischen Union gegen die Fusion mit Hyundai Heavy Industries (+0,5%). An der Börse in Sydney reduzieren sich Rio Tinto um 0,4 Prozent. Der Bergbaukonzern hatte mitgeteilt, dass die jährliche Eisenerzlieferungen seiner australischen Minen 2021 um 3 Prozent auf 321,6 Millionen Tonnen zurückgegangen sind. Grund hierfür seien Probleme in der Lieferkette sowie ein Mangel an Arbeitskräften. Die Aktie des Wettbewerbers BHP legte 1,2 Prozent zu. JB Hi-Fi stiegen um 6,9 Prozent, nachdem das Unternehmen in den drei Monaten per Ende Dezember dank der Aufhebung von Lockdown-Maßnahmen einen flächenbereinigten Umsatzanstieg in seinen australischen Geschäften verzeichnet hat.

US-NACHBÖRSE (Freitag)

Am Freitagabend hat es an der Wall Street im nachbörslichen Geschäft nur noch wenig Impulse gegeben. Die Aktien von JP Morgan Chase, Citigroup, Blackrock und Wells Fargo, die im regulären Handel nach Vorlage von Geschäftszahlen im Fokus gestanden hatten, zeigten sich nur noch wenig verändert. JP Morgan Chase, die 6,1 Prozent eingebüßt hatten, gaben minimal um 0,2 Prozent nach auf 157,59 US-Dollar. Citigroup legten 0,2 Prozent zu auf 67,04 Dollar, nachdem die Aktie 1,3 Prozent verloren hatte. Die Titel von Blackrock notierten nahezu unverändert bei 848,82 Dollar. Hier hatte die Aktie zuvor 2,2 Prozent nachgegeben. Wells Fargo rückten 0,2 Prozent nach oben auf 58,20 Dollar, nach einem Plus von 3,7 Prozent im regulären Geschäft.

WALL STREET (Freitag)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.911,81 -0,6% -201,81 -1,2% S&P-500 4.662,85 +0,1% 3,82 -2,2% Nasdaq-Comp. 14.893,75 +0,6% 86,94 -4,8% Nasdaq-100 15.611,59 +0,7% 115,98 -4,3% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 893 Mio 841 Mio Gewinner 1.348 1.585 Verlierer 1.991 1.781 Unverändert 134 136

Uneinheitlich - Im Spannungsfeld zwischen anhaltenden Zinssorgen und den Quartalszahlen von US-Banken hat die Wall Street zum Wochenausklang uneinheitlich geschlossen. Zwar erholten sich die Indizes im Verlauf, doch nur der S&P-500 und der Nasdaq-Composite schafften den Sprung ins Plus. Dagegen schloss der Dow-Jones-Index im Minus, belastet vor allem vom kräftigen Abschlag von J.P. Morgan nach den Viertquartalszahlen. Daneben gab es enttäuschende US-Einzelhandelsumsätze für Dezember und eine eingetrübte Stimmung der US-Verbraucher im Januar. JP Morgan Chase (-6,1%) hat im vierten Quartal bei gleichbleibenden Einnahmen weniger verdient als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gleichwohl übertraf die Bank die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich. Auch die Citigroup (-1,3) hat im vierten Quartal bei leicht steigenden Einnahmen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war allerdings nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Wells Fargo (+3,7%) hat im abgelaufenen Quartal dank höherer Einnahmen deutlich mehr verdient. Goldman Sachs (-2,5%) und Bank of America (-1,7%), die in der kommenden Woche ihre Quartalszahlen vorlegen werden, gaben ebenfalls nach.

US-ANLEIHEN (Freitag)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,96 +6,6 0,89 22,7 5 Jahre 1,55 +7,8 1,47 29,1 7 Jahre 1,72 +8,5 1,64 28,5 10 Jahre 1,78 +8,3 1,70 27,4 30 Jahre 2,12 +8,4 2,04 22,2

Die Renditen legten kräftig zu. Die Renditen erhöhten sich trotz enttäuschender US-Daten, da sich die Anleger weiterhin darauf konzentrieren, dass die Fed-Vertreter die Weichen für eine Straffung der Geldpolitik stellen, so ein Teilnehmer. Einige Analysten wollen einen Anstieg der Rendite für zehnjährige Titel über 2,00 Prozent nicht ausschließen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 % YTD EUR/USD 1,1398 -0,1% 1,1404 1,1427 +0,2% EUR/JPY 130,90 +0,1% 130,76 130,63 +0,0% EUR/GBP 0,8358 -0,0% 0,8361 0,8353 -0,5% GBP/USD 1,3637 -0,1% 1,3646 1,3681 +0,8% USD/JPY 114,85 +0,2% 114,61 114,32 -0,2% USD/KRW 1.189,90 -0,1% 1.191,01 1.192,90 +0,1% USD/CNY 6,3437 -0,1% 6,3488 6,3482 -0,2% USD/CNH 6,3474 -0,1% 6,3521 6,3532 -0,1% USD/HKD 7,7935 +0,0% 7,7911 7,7875 -0,0% AUD/USD 0,7196 -0,2% 0,7207 0,7216 -0,9% NZD/USD 0,6776 -0,3% 0,6795 0,6814 -0,7% Bitcoin BTC/USD 42.295,69 +0,5% 42.095,26 42.660,87 -8,5%

Während das Wechselkurspaar Euro/Dollar weitgehend seitwärts lief, gab das Pfund leicht nach. Im Handel wurde auf die politische Unsicherheit in Großbritannien und die Rücktrittsforderungen an Premierminister Boris Johnson verwiesen. Doch "aggressive" Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Bank of England verhinderten eine deutlicherer Schwäche, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,37 84,30 +1,8% 1,55 +13,5% Brent/ICE 87,74 86,48 +1,5% 1,26 +11,0%

Die Erdölpreise (+0,6%) stiegen weiter auf das höchste Niveau seit Oktober 2018. Die erneuten und wechselseitigen Drohungen westlicher und russischer Politiker in Sachen Ukraine-Konflikt ließen Erdöl teurer werden. Russland ist ein wichtiger Exporteur. Im Falle westlicher Sanktionen könnte russisches Erdöl betroffen sein, hieß es. Am frühen Dienstagmorgen geht es mit den Preisen weiter deutlich nach oben. Die europäische Referenzsorte Brent steigt auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Analysten sehen als Gründe für den Anstieg - neben politischen Spannungen - nachlassende Befürchtungen, dass die jüngste Pandemie-Welle die Wirtschaft negativ beeinflussen könnte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.816,98 1.819,55 -0,1% -2,57 -0,7% Silber (Spot) 22,97 23,23 -1,1% -0,26 -1,5% Platin (Spot) 974,00 976,50 -0,3% -2,50 +0,4% Kupfer-Future 4,43 4,43 +0,3% +0,01 -0,7%

Beim Goldpreis tat sich am Montag nichts.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat bei seinem jüngsten Raketentest am Montag nach eigenen Angaben zwei taktische Lenkraketen abgefeuert. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass die "beiden taktischen Lenkraketen", die im Westen des Landes abgefeuert wurden, "präzise ein Inselziel" im Meer östlich der koreanischen Halbinsel getroffen hätten.

LUfTVERKEHR USA

Die Chefs der größten US-Fluggesellschaften haben vor dem Einsatz der 5G-Technologie in der Nähe von Flughäfen gewarnt. In einem Brief vom Montag forderten die Branchen-Chefs ein "sofortiges Eingreifen" der Behörden, um "eine erhebliche betriebliche Störung für Passagiere, Fluggesellschaften, Lieferketten und die Lieferung wichtiger medizinischer Versorgungsgüter zu verhindern". Die US-Luftfahrtbranche warnt schon seit längerem vor Gefahren für den Flugverkehr durch Interferenzen zwischen den technischen Systemen der Flugzeuge und 5G-Sendeanlagen.

CHINA MERCHANTS BANK

Eine von der China Merchants Bank gestützte Zweckgesellschaft (Spac) will in Hongkong an die Börse. Die Aquila Acquisition Corp hat einen Börsengang beantragt. Die Erlöse will das Unternehmen dazu nutzen, sich mit einem oder mehreren Unternehmen bevorzugt aus den Sektoren grüne Energie, Life Sciences oder Technologie mit einem Fokus auf China zusammenzuschließen, wie aus einem Antrag an die Börse in Hongkong hervorgeht.

RIO TINTO

Ein Mangel an Arbeitskräften und Probleme in der Lieferkette haben Rio Tinto im vergangenen Jahr einen Rückgang der Eisenerzlieferungen aus den australischen Minen des Konzerns beschert. Die Auslieferungen sanken 2021 um 3 Prozent auf 321,6 Millionen Tonnen, wie das zweitgrößte Bergbauunternehmen der Welt mitteilte. Rio Tinto geht mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Mengen in diesem Jahr steigen werden. Allein im vierten Quartal gingen die Eisenerzlieferungen um 5 Prozent auf 84,1 Millionen Tonnen zurück.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

