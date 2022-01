DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der italienische Infrastrukturkonzern Atlantia erhält den Zuschlag von Siemens für den Kauf von Yunex Traffic. Die Italiener erwerben Yunex Traffic von Siemens Mobility für 950 Millionen Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Yunex ist ein Anbieter für intelligente Straßenverkehrslösungen.

Der Siemens-Vorstand und -Aufsichtsrat haben der geplanten Transaktion nun zugestimmt, nachdem die Italiener Anfang Januar mitgeteilt hatten, ein bindendes Angebot vorgelegt zu haben. Der Abschluss des Deals soll bis September 2022 erfolgen. Siemens will mit dem Verkauf das eigene Portfolio schärfen, um Siemens als fokussiertes Technologieunternehmen zu stärken.

Mit Yunex Traffic wechseln auch das Managementteam und 3.000 Mitarbeiter zu den Italienern. Das Unternehmen soll als eigenständige Geschäftseinheit geführt werden. Yunex Traffic soll im Bereich des adaptiven Verkehrsmanagements, der Automatisierung von Autobahnen und Tunneln sowie den intelligenten Lösungen zur Verkehrsvernetzung und Mautsystemen weiterhin weltweit führend sein. Yunex Traffic erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von mehr als 600 Millionen Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

22:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1H

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Atoss Software AG, Jahresergebnis

- DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q

- DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -49.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2% - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: 32,5 Punkte zuvor: 29,9 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -8,3 Punkte zuvor: -7,4 Punkte - US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 25,5 zuvor: 31,9

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.892,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.635,00 -0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 15.450,25 -0,9% Nikkei-225 28.257,25 -0,3% Schanghai-Composite 3.560,91 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 169,44 -24 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.933,72 +0,3% DAX-Future 15.927,00 -0,1% XDAX 15.938,00 -0,1% MDAX 34.587,29 +0,2% TecDAX 3.558,04 +0,7% EuroStoxx50 4.302,14 +0,7% Stoxx50 3.830,99 +0,9% Dow-Jones 35.911,81 -0,6% Freitag S&P-500-Index 4.662,85 +0,1% Freitag Nasdaq-Comp. 14.893,75 +0,6% Freitag EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,68% -22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften am Dienstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Etwas belastend wirkt die sich bislang abzeichnende etwas schwächere Eröffnung an Wall Street. Das Geschäft sollte sich am Berichtstag beleben, nachdem zu Wochenbeginn die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen blieben. Zunehmend in den Fokus rückt die Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks, wenngleich diese am Dienstag recht wenig zu bieten hat. Am Nachmittag legt Goldman Sachs Geschäftszahlen vor. An Konjunkturdaten stehen am Vormittag die Bekanntgabe des ZEW-Index und am Nachmittag des Empire State Index im Blick. Der auf ein 7-Jahreshoch gestiegene Ölpreis unterstreicht derweil die weiter hohen Inflationsrisiken.

Rückblick: Freundlich - Gestützt hatten chinesische Wachstumsdaten gepaart mit Zinssenkungen in China. Die Normalisierung der US-Zinspolitik bestimmte weiter die Kurse der Technologie-Aktien. Hier zeigten sich aber erste Erholungsversuche. Für den Sektor ging es 1,4 Prozent nach oben. Die Sorgen vor steigender Inflation trieben Anleger weiter in Rohstoff- und Öl-Aktien. Die Branchen-Indizes der Öl und Rohstofftitel legten bis zu 1 Prozent zu. Unilever hat ein Auge auf das Konsumentengesundheits-Gemeinschaftsunternehmen von Glaxosmithkline (+4,1%) und Pfizer geworfen. Die Aktien rauschten um 7 Prozent nach unten. Credit Suisse litten unter einem neuerlichen Führungswechsel. Der Kurs fiel um 2,3 Prozent. Antonio Horta-Osorio trat mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratspräsident nach nur wenigen Monaten im Amt zurück.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Um 9 Prozent stürzten Siltronic ab. Anleger befürchteten ein Scheitern der Übernahme durch Global Wafers. Für Wacker Chemie ging es um 0,7 Prozent nach unten. Das Unternehmen hält an Siltronic eine Beteiligung von 31 Prozent. Die Absatzzahlen von Traton für das vergangene Jahr bewegten sich nach Einschätzung der Citigroup im Rahmen der Erwartungen. Den Ausblick auf das laufende Jahr werteten die Analysten als optimistisch. Traton gewannen 0,9 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens reagierten nicht auf die nach der Schlussglocke bekannt gewordene Meldung, wonach der italienische Infrastrukturkonzern Atlantia den Zuschlag von Siemens für den Kauf von Yunex Traffic erhält. "Das hatte der Markt schon eingepreist. Die Aktie zeigte keinerlei Bewegung, es gab auch keinen Umsatz", sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN (Freitag)

Uneinheitlich - Im Spannungsfeld zwischen andauernden Zinssorgen und den Quartalszahlen von US-Banken hat die Wall Street zum Wochenausklang uneinheitlich geschlossen. Zwar erholten sich die Indizes im Verlauf, doch nur der S&P-500 und der Nasdaq-Composite schafften den Sprung ins Plus. Dagegen schloss der Dow-Jones-Index im Minus, belastet vor allem vom kräftigen Abschlag von JP Morgan nach den Viertquartalszahlen. Daneben gab es enttäuschende US-Einzelhandelsumsätze für Dezember und eine eingetrübte Stimmung der US-Verbraucher im Januar. JP Morgan Chase (-6,1%) hat im vierten Quartal bei gleichbleibenden Einnahmen weniger verdient als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Gleichwohl übertraf die Bank die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich. Auch die Citigroup (-1,3) hat im vierten Quartal bei leicht steigenden Einnahmen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war allerdings nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Wells Fargo (+3,7%) hat im abgelaufenen Quartal dank höherer Einnahmen deutlich mehr verdient. Goldman Sachs (-2,5%) und Bank of America (-1,7%), die in der kommenden Woche ihre Quartalszahlen vorlegen werden, gaben ebenfalls nach.

USA - ANLEIHEN (Freitag)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,96 +6,6 0,89 22,7 5 Jahre 1,55 +7,8 1,47 29,1 7 Jahre 1,72 +8,5 1,64 28,5 10 Jahre 1,78 +8,3 1,70 27,4 30 Jahre 2,12 +8,4 2,04 22,2

Die Renditen legten kräftig zu. Die Renditen erhöhten sich trotz enttäuschender US-Daten, da sich die Anleger weiterhin darauf konzentrierten, dass die Fed-Vertreter die Weichen für eine Straffung der Geldpolitik stellten, so ein Teilnehmer. Einige Analysten wollen einen Anstieg der Rendite für zehnjährige Titel über 2,00 Prozent nicht ausschließen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1397 -0,1% 1,1408 1,1406 +0,2% EUR/JPY 130,91 +0,1% 130,76 130,69 +0,0% EUR/CHF 1,0434 +0,1% 1,0941 1,0425 +0,6% EUR/GBP 0,8358 -0,0% 0,8361 0,8355 -0,5% USD/JPY 114,87 +0,2% 114,61 114,57 -0,2% GBP/USD 1,3638 -0,1% 1,3646 1,3653 +0,8% USD/CNH 6,3474 -0,1% 6,3521 6,3521 -0,1% Bitcoin BTC/USD 42.295,38 +0,5% 42.095,26 42.348,31 -8,5%

Während das Wechselkurspaar Euro/Dollar weitgehend seitwärts lief, gab das Pfund leicht nach. Im Handel wurde auf die politische Unsicherheit in Großbritannien und die Rücktrittsforderungen an Premierminister Boris Johnson verwiesen. Doch "aggressive" Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Bank of England verhinderten eine deutlicherer Schwäche, hieß es.

ROHSTOFFE Montag

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,48 84,30 +2,0% 1,66 +13,7% Brent/ICE 87,74 86,48 +1,5% 1,26 +12,6%

Die Erdölpreise (+0,6%) stiegen am Montag weiter auf das höchste Niveau seit Oktober 2018. Die neuerlichen und wechselseitigen Drohungen westlicher und russischer Politiker in Sachen Ukraine-Konflikt ließen Erdöl teurer werden. Russland ist ein wichtiger Exporteur. Im Falle westlicher Sanktionen könnte russisches Erdöl betroffen sein, hieß es.

Am frühen Dienstagmorgen geht es mit den Preisen weiter deutlich nach oben. Die europäische Referenzsorte Brent steigt auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Analysten sehen als Gründe für den Anstieg - neben politischen Spannungen - nachlassende Befürchtungen, dass die jüngste Pandemie-Welle die Wirtschaft negativ beeinflussen könnte.

