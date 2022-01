Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen guten Auftakt in die neue Handelswoche erwischt. Der DAX begann den Tag mit einem leichten Plus und gab die Gewinne bis zum Handelsende nicht mehr ab. Der Leitindex schloss 0,3 Prozent höher bei 15,933 Punkten. Marktidee: RWE RWE wandelt sich gerade vom konventionellen Versorger zum Green-Tech-Player. Die Aktie zeigte sich zuletzt in guter Verfassung. Das Papier markierte ein Mehrmonatshoch. Auf der Oberseite rücken jetzt zwei neue Ziele in den Fokus. Ein Anstieg darüber würde den primären Aufwärtstrend bestätigen und weitere zwei Zielzonen freigeben.