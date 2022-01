Die AUTO1 Group hat im vierten Quartal so viele Autos wie noch nie über ihre Plattform Autohero abgesetzt. Auch die Ankäufe erreichten laut Mitteilung des im MDAX notierten Online-Autohändlers ein Rekordniveau. Der Konzern sieht sich für weiteres Wachstum im ersten Quartal gut positioniert.



Die Plattform Autohero setzte im vierten Quartal 13.850 Fahrzeuge ab, das waren 231 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Merchant-Segment wurden 153.000 Fahrzeuge abgesetzt, ein Plus von 35 %. Damit stieg die Gesamtzahl der Verkäufe um 42 % auf 166.850.



Die Autohero-Ankäufe erreichten mit einem Plus von 158 % auf 20.800 einen Höchstwert. Im Merchant-Bereich legten sie um 35 % auf 159.800 zu, womit die gesamten Ankäufe im vierten Quartal um 42 % auf 180.600 stiegen.



Im Gesamtjahr kletterten die konzernweiten Verkäufe um 30 % auf 596.632, die Ankäufe legten um 39 % auf 617.235 Einheiten zu.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

AUTO1 GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de