Berlin - US-Außenminister Antony Blinken wird offenbar am Donnerstag in Berlin erwartet. Das berichten die Sender RTL und n-tv unter Berufung auf eigene Informationen.



Auf dem Programm stehen demnach Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seiner Amtskollegin Annalena Baerbock (Grüne). Darüber hinaus sei geplant, dass er eine Rede halten wird. Das alles beherrschende Thema des Besuchs werde die Drohung Russlands sein, in die Ukraine einzumarschieren, hieß es weiter. Um dieses Thema geht es bereits am Dienstag beim Besuch Baerbocks in Moskau.



Dort trifft sie sich mit ihrem russischen Amtskollegen Sergei Lawrow.

