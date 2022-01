Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Das von The Navigator Company veranstaltete Webinar Discover Forests, Sustainability and Paper (Wälder, Nachhaltigkeit und Papier entdecken) findet am Mittwoch, den 2. Februar von 10:00-11:30 Uhr GMT / 11:00-12:30 Uhr MEZ statt und wird von Experten für Nachhaltigkeit und Marketing durchgeführt:- Anand Punja, Chief Engagement and Partnerships Officer, FSC International;- Julia Young, Direktorin, WWF Global Forest Sector Transformation- Jonathan Tame, Geschäftsführer, Two Sides.- João Escoval, Markenverantwortlicher, The Navigator Company;- Paula Guimarães, Nachhaltigkeitsmanagerin, The Navigator Company;- Pedro Silva, Nachhaltigkeitsmanager, The Navigator Company.Das Webinar wird von Carla Tavares moderiert, die derzeit Regional Marketing Managerin bei The Navigator Company und früher Program Marketing Managerin bei FSC International ist.Themen:- Du erfährst mehr über den Mehrwert einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung, über Partnerschaften und Zusammenarbeit sowie über die Kreislaufwirtschaft im Kontext des Papiersektors. Diese miteinander verknüpften Themen sind wichtig, denn nachhaltig bewirtschaftete Wälder sind eine wichtige naturbasierte Lösung für den Klimawandel.- Du erhältst praktische Beispiele aus der Papierbranche, wie du diese Werte effektiv vermitteln und Geschichten erzählen kannst, und räumst mit gängigen Mythen und Fehlinformationen über Papier auf.Nach den Präsentationen der Referenten folgt eine moderierte Fragerunde.Für weitere Informationen kannst du die Webinar-Broschüre herunterladen: https://discovery-paper.com/webinar/forests-sustainability-and-paper.pdfWir laden dich ein, dich zu registrieren unter: https://bit.ly/3sXiZQW. Zum Anschauen auf Abruf ist eine Registrierung erforderlich.Das Webinar wird von der Büropapiermarke Discovery gesponsert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1726968/Discover_Forests_Sustainability_and_Paper.jpgPressekontakt:ecocalculator@discovery-paper.com,Telefon: 0049 1707085056Original-Content von: The Navigator Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161102/5123887