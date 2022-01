DGAP-News: FYI Resources / Schlagwort(e): Sonstiges

FYI Resources: Beginn der dritten gemeinsamen Versuchsreihe in der erweiterten HPA-Pilotanlage



18.01.2022 / 09:20

18. Januar 2022 ASX:FYI OTCQX:FYIRF

Beginn der dritten gemeinsamen Versuchsreihe in der erweiterten HPA-Pilotanlage FYI Resources Ltd ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) freut sich den Beginn der dritten Kampagne der erweiterten Pilotanlage bekannt zu geben, die in Zusammenarbeit mit Alcoa of Australia (Alcoa) entwickelt wird. Die erweiterte Reihe von einwöchigen Pilotanlagenläufen dient dazu, verschiedene Verfeinerungen im Verfahrens- und Betriebsablauf zu erproben. Ziel ist, FYIs innovatives, HPA-Veredelungsverfahren (HPA - hochreines Aluminiumoxid) weiter zu verbessern und zu optimieren. Der Erfolg der ersten beiden Tests in der erweiterten Pilotanlage hat das Verständnis des Entwicklungsteams für die Betriebsbedingungen des Verfahrens-Flowsheets weiter verbessert. Bei diesem einwöchigen Versuch werden ähnliche Betriebsbedingungen wie bei den beiden vorangegangenen Versuchen herrschen, allerdings mit geringfügigen Verfeinerungen, um die Variabilität der Betriebsziele und die Optimierung der Testarbeiten zu gewährleisten. Der Versuch wird vom 18. bis zum 25. Januar rund um die Uhr im 24-Stunden-Betrieb laufen. Die im Ergebnis erzielten Verfahrensverbesserungen sollten durch Optimierung des Flowsheets und die daraus resultierende Senkung der Kapital- und Betriebskosten voraussichtlich einen erheblichen Mehrwert für das Projekt darstellen. Darüber hinaus sind die Versuche in der erweiterten Pilotanlage von entscheidender Bedeutung für das gemeinsame Entwicklungs- und Vermarktungsprogramm über die Erzeugung von qualitativ hochwertigem HPA, welches für das geplante kommerzielle Produkt repräsentativ ist. Die Pilotanlagenversuche sind keine aufschiebende Bedingung für das Projekt Joint Venture. FYI wird den Markt über den Fortschritt des dritten Versuchslaufs sowie über die folgenden Analyseergebnisse auf dem Laufenden halten.

Diese Meldung wurde von Roland Hill, Managing Director, zur Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Roland Hill Managing Director Tel: +61 414 666 178 roland.hill@fyiresources.com.au







Über FYI Resources Limited

FYI positioniert sich als bedeutender Hersteller von 4N- und 5N-HPA in den sich schnell entwickelnden Märkten für Hightech-Produkte.

FYI wendet sowohl eine ESG- als auch eine ökonomische Betrachtung des Unternehmens und seiner Aktivitäten an, um sicherzustellen, dass durch die Entwicklung des innovativen, hochqualitativen und hochreinen HPA-Projekts des Unternehmens ein langfristiger und nachhaltiger Wert und ein Wert für die Aktionäre geschaffen wird.

Hochreines Aluminium (HPA) wird zunehmend zum begehrten Material für bestimmte Hightech-Produkte, vor allem wegen seiner einzigartigen Eigenschaften, Besonderheiten und chemischen Merkmale, welche die hohe Spezifikationsanforderungen bei LED- und anderen Saphirglasprodukten erfüllen.

Der längerfristige Wachstumstreiber für HPA, mit Prognosen von >17% CAGR*, sind die Aussichten für die aufstrebenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Die Hauptfunktion von HPA besteht dort in der Verwendung als Trennmaterial zwischen der Anode und Kathode in den Batterien, um die Leistung, die Funktionalität und die Sicherheit der Batteriezellen zu erhöhen.

Die Grundlage für die HPA-Strategie des Unternehmens ist das innovative Verfahrensablaufdiagramm, welches mit moderater Temperatur und atmosphärischem Druck arbeitet. Die Kombination der Qualitätsmerkmale der Strategie führt zu einem HPA-Projektpotenzial von Weltklasse. * CRU HPA Industry Report 2021 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

