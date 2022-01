NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 8,10 auf 7,85 Euro gesenkt. Lufthansa gehöre zu den Aktien der Luftfahrtbranche, die sich im neuen Jahr mit einem Kursplus von 18 Prozent bisher am besten entwickelt haben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der wieder stark wachsenden Corona-Infektionen, einer auf der Kippe stehenden Einigung mit den Gewerkschaften und dem unklaren Ausgang der Übernahmegespräche mit ITA Airways erscheine der mittelfristige Entschuldungsabbau weniger überzeugend, wenn man ihn den kurzfristigen Risiken gegenüberstelle./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 00:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 06:37 / UTC

