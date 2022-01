News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse zum Handelsstart am 18.01.2022 mit erneuter Schwäche, die den Ausflug am US-Feiertag gleich wieder im DAX revidiert. DAX am Freitagsschluss Der Montag ist als ruhiger Tag während eines US-Feiertags nicht aus der Rolle gefallen. Das Widerstandslevel der letzten Tage wurde kurz erreicht und hat gehalten. Es bildet damit weiterhin den Deckel im Chartbild der letzten Handelstage auf XETRA und im Endloskontrakt ...

