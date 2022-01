Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) -Bollé Safety, der weltweit anerkannte führende Hersteller von Schutzbrillen, gab heute die Umbenennung seiner Abteilung Bollé Tactical in Bollé Safety Standard Issue.Die neue Bollé Safety Standard Issue Produktreihe wurde entwickelt, um unvergleichlichen Augenschutz für Strafverfolgungsbehörden, Ersthelfer, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter, Militär und Spezialeinheiten sowie für Schießsportler und Jäger zu bieten. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, taktischen Ersthelfern den Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, den sie benötigen, um ihre Arbeit so sicher wie möglich zu erledigen. Bollé Safety Standard Issue stellt Schutzbrillen her, die die fortschrittlichste Technologie nutzen, um sicherzustellen, dass ihre Kunden nicht nur am besten sehen, sondern auch am besten aussehen.Jedes Produkt von Bollé Safety Standard Issue ist eine maßgeschneiderte Lösung, die den spezifischen Anforderungen jedes Dienstleistungsunternehmens gerecht wird. Ihr gesamtes Schutzbrillensortiment entspricht weltweit allen Sicherheitsnormen."Unsere Mission ist es, den besten Augenschutz für diejenigen zu liefern, die ihn brauchen, und für die Menschen, die uns schützen, und zwar über den militärischen Bereich hinaus. Daher war die Umbenennung der Bollé Tactical Division naheliegend", erklärt Rubina Meunier, Vice President of Brand von Bollé Safety. "Bollé Safety Standard Issue ist ein umfassenderer Name, wobei die Formulierung 'Standard Issue' weltweit Anklang findet und das neue Logo einprägsam, frech und ein wenig geheimnisvoll ist."Bollé Safety entstand vor über 130 Jahren als Teil der Familie Bollé in einer kleinen Werkstatt in Frankreich und wurde in den späten 1950er Jahren zum Pionier in der Herstellung taktischer Brillen. Seitdem hat sich Bollé Safety zu einem weltweit führenden Hersteller von Schutzbrillen entwickelt, die von Ersthelfern, dem Militär, medizinischen Fachkräften, Industriearbeitern, Schießsportlern und Jägern weltweit getragen werden.Weitere Informationen über den neuen Markenbereich finden Sie unter https://www.bolle-safety.com/tactical.htmlInformationen zu Bollé Safety Bollé Safety bietet technologiebasierte Brillenglasanwendungen und -behandlungen, die speziell für Schutzbrillen entwickelt wurden. Bollé Safety ist ein weltweit führender Hersteller von Schutzbrillen, die von Ersthelfern, dem Militär, medizinischen Fachkräften, Industriearbeitern, Schießsportlern und Jägern auf der ganzen Welt getragen werden. Bollé Safety entstand als Teil der Bollé-Familie, einer kleinen Werkstatt in Frankreich, die vor mehr als 130 Jahren gegründet wurde. In den späten 1950er Jahren wurde Bollé Safety zum Pionier in der Herstellung taktischer Brillen. Sie waren der erste Brillenhersteller, der geformtes Nylon zur Herstellung von Schutzbrillen verwendete, die widerstandsfähiger und flexibler waren und gleichzeitig die Augen des Militärs schützten. Modernste Gläser mit ANSI- und ballistischen Werten und eine hervorragende Rahmenergonomie haben Bollé Safety und Bollé Safety Standard Issue zum Branchenführer in dieser Kategorie gemacht. Heute wird der Augenschutz von Bollé Safety von mehr als 20 Millionen Kunden in über 100 Ländern getragen.Pressekontakt:aline.campo@bolle-safety.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1704558/BSSI_Official_png_Logo.jpgOriginal-Content von: Bollé Safety, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160824/5123954