Zürich (ots) -Das neue Gastronomie-Highlight an der Bahnhofstrasse erstrahlt im Globus mit exklusivem Restaurant, Lounge und Bar. Leichte französische Delikatessen, eine kuratierte Weinauswahl und edle Drinks lassen sich bei einer unbezahlbaren Aussicht über Zürich City geniessen.Die Stadt zu FüssenDinieren mit Blick über die Limmatstadt - das Roof Garden auf der fünften Etage des renommierten Globus Warenhauses offeriert seinen Gästen eine entspannende Auszeit von der Hektik des urbanen Treibens. Das Restaurant mit Lounge und Bar ist mit separatem Eingang auch abends und ausserhalb der Warenhauszeiten geöffnet.Das Roof Garden begeistert mit kulinarischen Raffinessen und einer Dachterrasse, die faszinierende Ausblicke auf die pulsierende Stadt Zürich, deren Skyline und den Uetliberg erlaubt.Kulinarisches Entzücken à la françaiseDie Speisekarte ist inspiriert von Frankreich und der entspannten Mittelmeer Riviera. Chef de Cuisine Dominik Altorfer zaubert mit seinem Team leichte, beschwingte und französische Gerichte mit einer lässigen Eleganz auf die Teller.Kulinarische Schätze wie der knackige Salade Niçoise, frische Austern, Moules et Frites, eine grosse Mezze Auswahl und saftige Fleischstücke vom Lavagrill lassen einen so begeistert und entspannt zurück wie ein Kurzurlaub in Nizza oder Cannes.In der offenen Küche des Roof Gardens können Gäste das Kochhandwerk live mitverfolgen.Trinken en vogueDie Weinauswahl präsentiert sich - entsprechend der Reputation Segmüller - wie gewohnt exquisit. Aufregende Trouvaillen zu moderaten Preisen steigern zudem das Vergnügen an grossen und raren Weinen.Auch der Leidenschaft zu Cocktails kann genussvoll gefrönt werden. Ein erfahrenes Bar-Team mixt individuelle, klassische und überraschende Trinkerlebnisse. Schaumweine und vorzügliche Champagner finden sich genauso im lustvollen Repertoire wie eine exzellente Tee-Auswahl von Mariage Fréres.Nomen est omenEin florales, natürliches Ambiente erwartet die Gäste des Roof Gardens, kreiert vom Liechtensteiner Innenarchitekten Günther Thöny. Die Möblierung ist extravagant, schick und bis aufs kleinste Detail abgestimmt. Eigens entworfene Design-Stücke und dynamische Grüntöne sorgen für einen gelungen Mix aus blumigem Traumgarten und frischer Eleganz.Die unterschiedlichen Bereiche werden von der glamourösen Dachterrasse ergänzt, welche einen unschlagbaren Ausblick auf den Löwenplatz und die weitläufige Skyline von Zürich ermöglicht.Segmüller CollectionDaniela und Markus Segmüller sind erfolgreiche Gastronomen mit Herzblut und Leidenschaft. Ihr Unternehmen umfasst acht Boutique Restaurants in Zürich, welche durch hohe Qualität und individuellen Konzepte mit Liebe zum Detail überzeugen.Der Roof Garden ist der neuste Zuwachs der Segmüller Collection.KennzahlenKonzept Restaurant, Bar & Lounge mit TerrasseGenre Bedientes Restaurant, Bar & Lounge mit französischer KüchenausrichtungKapazität 100 Innenplätze, 50 TerrassenplätzeMitarbeitende 30Leitung Segmüller Collection / Philipp WettsteinÖffnungszeitenMontag - Freitag: 11.00 - 24.00 UhrSamstag: 10.00 - 24.00 UhrPressekontakt:Roof Garden @ GlobusSchweizergasse 118001 Zürich+ 41 44 521 77 77welcome@roofgarden.chwww.roofgarden.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100884056