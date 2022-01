Wiesbaden (ots) -osteopathie.de ist und bleibt die Nummer 1 im Netz rund ums Thema Osteopathie. Die punktgenaue Suche nach qualifizierten Osteopathen und verständliches Hintergrundwissen über die Osteopathie machen die Website des Verbandes der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V. so beliebt bei Patienten, Bürgern und Journalisten.Mehr als 145 Millionen Mal sind Seiten von osteopathie.de seit 2007 abgerufen worden. Ein weiterer Spitzenwert: Mehr als 60 Millionen Klicks kann Deutschlands größte Therapeutenliste verzeichnen, auf der je nach Wunsch nach Postleitzahl, Ort, Umkreis oder Praxisnamen nach qualifizierten Osteopathen gesucht werden kann. Und: In den Suchmaschinen ist die VOD-Homepage bei der Suche nach dem Stichwort "Osteopathie" weiter auf dem 1. Platz gelistet.Auch bei der Mitgliederzahl steht der VOD nach wie vor an der Spitze: Mit mehr als 5500 Mitgliedern ist er mit Abstand der größte Berufsverband Deutschlands. Diese freuen sich über den umfangreichen Service und machen beispielsweise regen Gebrauch vom Angebot der für sie kostenfreien Online-Fortbildungen von Experten zu unterschiedlichen Themen. Mit mehr als 5300 Teilnehmern verzeichnen die VOD-Webinare eine große Nachfrage. Ebenfalls einzigartig und überaus erfolgreich: Das Patientenmagazin "Osteopathie - das Praxismagazin" des VOD informiert Patienten von VOD-Mitgliedern über Themen rund um die Osteopathie und trifft mit verschiedenen Schwerpunkten das Interesse der Leser.Hintergrund: Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Osteopathie ist bei vielen Krankheiten sinnvoll und behandelt vorbeugend. Der Verband der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V. wurde als Fachverband für Osteopathie 1994 in Wiesbaden gegründet. Als erster und mit mehr als 5500 Mitgliedern größter Berufsverband verfolgt der VOD im Wesentlichen folgende Ziele: Er fordert den eigenständigen Beruf des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau. Er klärt über die Osteopathie auf, informiert sachlich und neutral und betreibt Qualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen. Rund 2 Millionen Besucher informieren sich jedes Jahr auf osteopathie.de. Rund 90 gesetzliche Krankenkassen bezuschussen Osteopathie.Weitere Informationen:Verband der Osteopathen Deutschland e.V.Wilhelmstraße 4265183 WiesbadenTelefon: 0 611 / 5808975 - 0info@osteopathie.dewww.osteopathie.dewww.osteopathie.de/forsaPressekontakt:Michaela WehrTel. 0 15 20 / 2 14 71 05presse@osteopathie.deOriginal-Content von: Verband der Osteopathen Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79623/5123996