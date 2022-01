Von Meghan BobrowskyThe Wall Street JournalÜbersetzung: Thomas SteerPhilip Rosedale, der Entwickler des Online-Spiels Second Life, kehrt zurück, um es mit den Tech-Giganten im Kampf um das Metaverse aufzunehmen. 2003 rief er das Online-Game ins Leben, in dem Spieler in Avatare schlüpfen, sich mit Mitspielern austauschen und Einkäufe tätigen können. Second Life ist ein Vorläufer der virtuellen Welten, die große Technologieunternehmen heute schaffen wollen und die oft als Metaverse bezeichnet werden.2010 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...