Die Robinhood-Aktie (WKN: A3CVQC) gerät vor dem Hintergrund der noch ausstehenden "Payment For Order Flow"-Lösung durch die US-Zulassungsbehörde SEC immer weiter unter Verkaufsdruck und notiert nur noch bei 15,17 US$, ein Minus von mehr als 50% in sechs Monaten. Die 38 US$ zum IPO waren wohl deutlich zu hoch gegriffen. Mittels der Tochtergesellschaften Robinhood Financial und Robinhood Securities (und ferner Robinhood Crypto für Digitalwährungen) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...